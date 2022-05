Putyin területet csatolhat el Ukrajnától, újabb csapás történt orosz földön – Háborús híreink csütörtökön

A háború változatlanul folyik Ukrajnában, ahol főleg a Donbasz térségére, illetve az ország déli részére koncentrálódik a konfliktus. Ukrán források szerint Kijev visszafoglalt néhány falut Harkiv környékén. Amerikai biztonsági tisztviselők időközben arra figyelmeztetnek, hogy a kelet-ukrajnai orosz hadjárat esetleges sikere esetén is Moszkva hosszú háborúra készül. Az amerikai képviselőház pedig további 40 milliárd dolláros segélyt hagyott jóvá Ukrajnának, amelyet valószínűleg a szenátus is el fog fogadni. Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország Odesszát akarja bevenni, majd Moldovát is meg akarja támadni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.