Ukrajna beismerte, hogy az orosz erők előrehaladást tettek keleten

Napi műveleti jelentésében az ukrán vezérkar azt írta, az orosz csapatok átkeltek a Donyec folyón Liman irányába. Liman Donyeck megyében, Szlovjanszk városától északra fekszik. Utóbbi elfoglalása Moszkva egyik stratégiai célja.

A korábbi harcok során több, a Donyec folyón átívelő hidat is leromboltak.

A jelentés szerint az oroszok a taktikai zászlóalj-csoportukat áthelyezték, hogy megerősítsék előretolt egységeiket.

Fő céljuk, hogy teljes ellenőrzést létesítsenek Rubizsnye fölött, hogy aztán bevegyék Limant és Szeverodonyecket.

A 15 ezres lakosú Szeverodonyeckben katasztrofális a humanitárius helyzet.

A luhanszki regionális katonai vezetés szerint a megyét 26 alkalommal lőtték május 11-én, a legtöbb csapás Szeverodonyecket érte.

Az orosz erők többször is megpróbálták átlépni a Donyec folyót Luhanszk megyében, de az ukrán csapatok az utóbbi napokban több pontonhidat is gyorsan leromboltak – erről műholdfelvételek is árulkodnak.

Ha az orosz erőknek sikerülne átkelni a folyón, a Szeverodonyeck térségében lévő ukrán erőket elvághatnák.

A harkivi régióban folytatódnak az ukrán ellentámadások. Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők megerősítik egységeiket a határ közelében, hogy megakadályozzák az ukránok további előrenyomulását a határ felé. Harkivtól északra az oroszok tüzérséggel lőtték az ukrán egységeket.

Délen az oroszok továbbra is tüzérségi támadásokat hajtanak végre, de a frontvonal helyzete nem változik.

