Műholdfelvételek készültek a szigetről, amiért ádáz folyik

Bárki is ellenőrzi a szigetet, bármikor megakadályozhatja a polgári hajók mozgását minden irányban Ukrajna déli része felé

- jelentette ki Kijlo Budanov.

Ahogyan arról beszámoltunk, a szigeten az elmúlt napokban kiújultak a harcok, és a Fekete-tenger nyugati partvidékének ellenőrzéséért folytatott harc középpontjává válhat, miközben az orosz erők Ukrajna északi és keleti részén próbálnak előrehaladást elérni.

A Maxar műholdképein a közelmúltbeli támadások következtében megrongálódott épületek is láthatóak.

NEW: Ukrainian drone strikes destroyed Russian air defenses on Snake Island in the Black Sea, shown here in satellite image taken today.The Ukrainian drones took out Pantsir surface to air missile vehicles and destroyed several buildings on the island. : @Maxar