Tengeren menekítenék ki az Azovsztal acélmű sebesült harcosait

Kalin azt mondta, ő minderről személyesen tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel két héttel korábban Kijevben, és az ajánlat továbbra is fennáll, habár Moszkva nem ért egyet vele.

A terv szerint a Mariupolból evakuáltakat a közeli Bergyanszk kikötőjébe vinnék, ahonnan egy török hajó az Azovi- és a Fekete-tengeren keresztül Isztambulba szállítaná őket.

Kalin azt mondta, a hajó Isztambulban tartózkodik, de bármikor kész útnak indulni Bergyanszk felé.

Az Azovsztal acélműben továbbra is folynak a harcok az ukrán védők és az orosz csapatok között. A civilek nagy részét korábban már sikerült kimenekíteni, de továbbra is lehetnek még polgári személyek a hatalmas gyár területén. A török ajánlat a civilek evakuálására is vonatkozna.

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes azt mondta, a kormány üdvözölné Törökország segítségét az Azovsztalban rekedtek kimenekítésére – írja a CNN.

Hozzátette, ha Hszi Csin-ping kínai elnöknek lenne erre befolyása, az ő közvetítését is szívesen fogadnák.

Zelenszkij korábban azt mondta, összetett tárgyalások folynak Oroszországgal arról, hogy nagyobb számú sebesült ukrán katonát menekítenének ki az acélműből orosz hadifoglyokért cserébe.

Az orosz álláspont egyelőre nem ismert az evakuálás kérdéséről. Erdogan tanácsadója azt mondta, az orosz pozíció napról napra változik.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium által közreadott, videóról készült képen orosz katonák és vöröskeresztes aktivisták kísérik buszokhoz az Azovsztal acélműből kimenekített civileket Mariupolban 2022. május 6-án. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium