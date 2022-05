Aggódik az EU az észak-írországi protokoll lehetséges felrúgása miatt

Válaszolt az EU az Egyesült Királyság azon tervére, miszerint egyoldalúan módosítanák a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokollt.

Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja kijelentette, hogy az Európai Bizottság kész tárgyalásokra annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjanak, amelyek mindenki számára előnyösek.

Leszögezte ugyanakkor, hogy London tervei több szempontból is aggasztóak. Egyrészt ugyanis éppen a most felülvizsgálni kívánt protokoll szolgált volna arra, hogy tartós megoldással szolgáljon az északír kérdésre. Másodsorban hangsúlyozta, hogy a dokumentum egy nemzetközi megállapodás, amelyet az Egyesült Királyság és az Európai Unió is aláírt, így ezek egyoldalú módosítása az EU olvasatában nem elfogadható. Harmadrészt pedig kiemelte, hogy a kilépési megállapodás és az északír protokoll képezi az alapján az EU és az Egyesült Királyság között létrejött kereskedelmi megállapodásnak is.

Észak-Írországban pár nappal ezelőtt ráadásul újjáválasztották a helyi parlamentet, de a legnagyobb protestáns erő, a második helyen végzett, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú Demokratikus Unionista Párt (DUP) közölte: addig nem delegál miniszterelnök-helyettest a felekezeti hatalommegosztáson alapuló kormányba, amíg a protokoll ügye meg nem oldódik.

Az ír sziget egy évszázaddal ezelőtti megosztása óta most első ízben a brit fennhatóság ellen küzdő egyesítéspárti katolikus mozgalom fő ereje, az elkötelezetten EU- és protokollpárti Sinn Féin veheti át az észak-írországi miniszterelnöki tisztséget, mivel e párté lett a legnagyobb frakció a belfasti parlamentben, de a rendezési megállapodás értelmében a katolikus és a protestáns pártok csak együtt alakíthatnak kormányt.

