Adóbevallás 2022: nyakunkon a határidő, mutatjuk, mit érdemes tudni

Május 20-ig, péntekig kell beadni a tavalyi személyi jövedelemadóról szóló adóbevallásokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évek óta több millió magánszemélynek, őstermelőnek és vállalkozónak készíti el adóbevallási tervezetét, azonban érdemes átnézni a megadott adatokat, az elkészített szja-bevallási tervezetet. A szükséges módosításokat szintén május 20-ig tehetjük meg. Péntekig rendelkezhetünk adónk 1+1 százalékáról is, civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogatva. Mutatjuk a legfontosabb határidőket, tudnivalókat, változásokat.

NAV adóbevallás 2022 határidő

Az adóbevallás határidő 2022. május 20., péntek 23:59.

Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan adóbevallási tervezetet?

A NAV elkészíti és 2022. március 1-től tette elérhetővé KAÜ-azonosítással (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen

a magánszemélyeknek,

a mezőgazdasági őstermelőknek,

az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és

az egyéni vállalkozóknak.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett

szja-köteles jövedelmet és annak adóját,

az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,

az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,

a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

A 2021-ről szóló adóbevallási tervezet tartalmazza a magánszemélynek 2022. február 15-ig kiutalt, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapított szja-visszatérítés összegét.

Az adóbevallás elkészítése önállóan

Az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben

csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak,

a bevételt nem kifizetőtől szerezte,

az adóbevallási tervezetét szeretné kiegészíteni vagy módosítani, de nincs ügyfélkapuja.

Levél az adóbevallásról

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyilvántartásában szereplő címre 2022. április 30-ig kapták meg a papíralapú adóbevallási tervezetet azok, akik a postázást kérték, valamint azok, akiknek nincs ügyfélkapujuk, de a tervezet ezer forintnál több visszatérítendő, vagy befizetendő adót tartalmaz.

Az adóbevallásról levelet kaptak azok is, akiknek a tervezetében ellentmondás volt a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatközlése miatt.

A levél egy rövid tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot (21EGYSZA) és az annak visszaküldésére szolgáló válaszborítékot tartalmazta.

Hova postázta a NAV az adóbevallási tervezetemet?

Ha rendelkezik értesítési tárhellyel (https://tarhely.gov.hu, https://szuf.magyarorszag.hu) és a Rendelkezési Nyilvántartásban rendelkezett arról, hogy a NAV Önnel ne elektronikusan tartsa a kapcsolatot, akkor a rendelkezési nyilvántartásban megadott kapcsolattartási címet veszik figyelembe. Ha bejelentett a NAV-hoz levelezési címet, vagy tartózkodási helyet, akkor oda érkezik a küldemény. Ha külön nem jelentett be elérhetőséget, akkor állandó lakcímére küldték a bevallási tervezetet.

Mikor kell az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Az adóbevallási tervezetet akkor kell módosítani, kiegészíteni, ha az adózó:

mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott (az adómentességi értékhatár alatt nem kell bevallást benyújtania);

áfafizetésre kötelezett magánszemély;

egyéni vállalkozó;

fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,

csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírságot kell fizetnie;

nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, ami után maga állapítja meg az az adót vagy az adóelőleget;

jogosult a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában;

jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;

nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;

ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;

az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el a jóváhagyott osztalékadójával szemben;

valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;

valamely bevétele után szochoelőleget kell fizetnie;

adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Az adóbevallási tervezet javítása

Mivel a kinyomtatott papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet, a 21SZJA bevallást kell benyújtani 2022. május 20-ig.

Az adóbevallás tervezetének módosítása, kiegészítése és beadása elektronikusan

A webes felületre belépve a „Bevallás 2021-ről” feliratú csempe jelzi a bevallás állapotát. Az „Átnézem” gombra kattintva megtekintheti bevallását. A tervezethez új sorokat adhat hozzá, valamint módosíthatja a bevallásban eredetileg feltüntetett összegeket.

Az szja-bevallás ellenőrzése

A webes felületen az önellenőrzést elvégezheti az önellenőrzés támogatása funkció használatával vagy anélkül.

Mit kell tennie az adóbevallási tervezettel, ha egyetért vele?

Ha nincs elektronikus hozzáférése az adóbevalláshoz:

Papíralapon kapott tervezetét nem kell aláírnia, nem kell visszaküldenie, ha annak tartalmával egyetért.

Elektronikus hozzáférés esetében:

Ha egyetért az adóbevallási tervezettel, akkor nincs vele teendője, tervezete 2022. május 20-ával érvényes bevallásává válik

Mi a teendő, ha nem ért egyet az adóbevallási tervezettel?

Ha nincs elektronikus hozzáférése az adóbevalláshoz:

Ha nem ért egyet a tervezet tartalmával, akkor 21SZJA bevallást kell benyújtania 2022. május 20-áig, mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet.

A 21SZJA nyomtatvány elérhető a webes felületen ezen a linken, ahol elektronikus hozzáférés nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő programot, és üres bevallást is nyomtathat pdf-formátumban.

Elektronikus hozzáférés esetében:

Ha nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, akkor a tervezetet az elektronikus felületen módosítania kell és be kell küldenie.

Akkor is szerkesztenie kell a tervezetet, ha

egyéni vállalkozó (kivéve, ha 2021-ben tevékenységét végig szüneteltette, vagy 2021- ben a vállalkozói tevékenység folytatásának teljes időszakában katás volt),

mezőgazdasági őstermelő,

vagy áfafizetésre kötelezett magánszemély.

Ilyenkor ki kell egészítenie a tervezetet azokkal az adatokkal, amelyről a NAV nem rendelkezikinformációval.

A NAV akkor is elkészíti a NAV az adóbevallási tervezetemet, ha 2021-ben több munkáltatóm volt?

A magánszemélyeknek a NAV akkor is elkészíti az adóbevallási tervezet, ha 2021-ben többmunkáltatójuk is volt. Az adóbevallásitervezet valamennyi munkáltatótól származó jövedelmettartalmazza akkor, ha a munkáltatók az előírásoknak megfelelően teljesítettékadókötelezettségüket.

Hogyan kérhetek részletfizetést a bevallási tervezetben?

Ha nincs elektronikus hozzáférése az adóbevalláshoz:

Ha a postán küldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton jelölheti a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldenie a NAV-nak 2022. május 20-ig.

Elektronikus hozzáférés esetében:

Elektronikus hozzáférés esetében adóbevallási tervezetét módosíthatja az „Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek” menüpontban.

Hogyan kérhetem és mennyi időn belül kapom meg a visszaigényelhető adót?

Ha nincs elektronikus hozzáférése:

Ha a postán küldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton adhatja meg a visszaigényléshez szükséges adatokat. Be kell jelölnie a teljes visszaigényelhető összeg/összegek visszakérésének lehetőségét, illetve meg kell adnia a postázási címét vagy pénzforgalmi, illetve fizetési számlájának számát.

A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldenie a NAV-nak 2022. május 20-ig.A visszaigényelt adót a bevallás, illetve a bevallási tervezet kiegészítő nyilatkozatának beérkezésétől számítva maximum a 30. napon utalja ki a NAV.

Elektronikus hozzáférés esetében:

Elektronikus hozzáféréssel az „Összes mező”/„Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek”/„Visszaigénylési adatok” menüpontokon keresztül hozzáadhatók azok a mezők, amelyek kitöltésével kezdeményezheti a visszaigényelhető adó kiutalását.

A visszaigényelt adót a bevallás beérkezésétől, a módosított bevallási tervezet jóváhagyásától számítva legkésőbb a 30. napon utalja ki a NAV.

Ha csak az év egy részében volt munkaviszonyom, akkor a bevallásban az első házasok kedvezményét csak arányosan vehetem igénybe?

Az első házasok kedvezménye annak a párnak jár, melynek legalább egyik tagja az első házasságát köti. A kedvezmény a házaspárt a házasságkötés hónapját követő 24 hónapon keresztül illeti meg, feltéve, hogy a házasság ezen időszak alatt fennáll. A kedvezmény tehát nem csak azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben Ön munkaviszonnyal rendelkezett.

Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is érvényesíthető, ha a munkaviszony nem áll fenn a teljes évben, feltéve, hogy Ön rendelkezik annyi összevont adóalapba tartozó jövedelemmel, amelyből a kedvezmény egész évi összege levonható.

Ha csak az év egy részében volt munkaviszonyom, akkor a a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezményt csak arányosan vehetem igénybe?

A fogyatékos állapot fennállása alatt, az erről szóló orvosi igazolás vagy az ellátás folyósításáról szóló határozat birtokában érvényesíthető kedvezmény, az összevont adóalapot csökkenti, összege havonta a mindenkori minimálbér harmadának megfelelő összeg, 2021-ben havonta 55 800 forint. A kedvezmény nem csak azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyekben munkaviszonnyal rendelkezett.

Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is érvényesíthető, ha a munkaviszony nem áll fenn a teljes évben, feltéve, hogy rendelkezik annyi összevont adóalapba tartozó jövedelmet terhelő adóval, amelyből az egész éves kedvezmény összege levonható.

Az adóbevallási tervezet és a külföldről származó jövedelmem

A NAV a nyilvántartásaiban szereplő munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján állítja össze a magánszemélyek adóbevallási tervezetét. A külföldi munkáltatók, kifizetők nem szolgáltatnak adatot a NAV-nak, ezért az adóbevallási tervezet a külföldről származó jövedelmeket nem tartalmazza.

Az adóbevallási tervezet és az ingatlaneladás

Ha a 2021-ben eladott ingatlan értékesítése adómentes, vagy olcsóbban adta el, mint amennyiért korábban vásárolta, vagy az ingatlant a vásárlástól számított öt év elteltével adta el, akkor az értékesítésből származó bevételt nem kell a bevallásban szerepeltetnie, mivel az eladásból nem keletkezett adóköteles jövedelme. Ilyenkor a bevallási tervezetet sem kell kiegészíteni az ingatlan értékesítéséből származó bevétellel.

Ha az értékesítés bevételéből jövedelme keletkezik, akkor azt a bevallásban fel kell tüntetni. A bevallási tervezet a kifizetők, munkáltatók által megküldött adatokat tartalmazza, ezért az ingatlanértékesítésből származó jövedelem a bevallási tervezetben nem szerepel.

Az adóbevallási tervezet és az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmem

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről a magánszemélynek nem kell bevallást benyújtania, ha a bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget. Bevallási tervezet ilyenkor is készül, de ha adóköteles jövedelme nem keletkezett, akkor nem válik érvényes bevallássá a tervezet.

A személyijövedelemadó-bevallás és a nyugdíj

A nyugdíj, a megváltozott munkaképességűek ellátásai – a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás –, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság a személyi jövedelemadó szempontjából nyugdíjnak minősülnek, vagyis adómentes juttatásnak számítanak. Ezen ellátásokról szja-bevallást nem kell benyújtani, illetve ezt a juttatást a bevallási tervezet sem tartalmazza.

Az adóbevallás és az iskolai ösztöndíj

Az oktatási intézményben folytatott tanulmány után kapott ösztöndíj adómentes bevétel, ezért arról nem kell szja-bevallást benyújtani, illetőleg az ösztöndíj a bevallási tervezetben sem szerepel.

Az egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete

A 2021-re a NAV az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallási tervezetet, amely a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatait tartalmazza.

Az egyéni vállalkozók a bevallási tervezet adatainak felhasználásával tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. Az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak a tervezet adatait ki kell egészíteniük az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel és az azzal összefüggő adókötelezettségekkel.

Ez azt is jelenti, hogy az egyéni vállalkozóknak elkészített adóbevallási tervezet – az egész évben katás egyéni vállalkozók kivételével – a 2022. május 20-i bevallási határidő után nem válik bevallássá, vagyis módosítás, kiegészítés nélkül nem hagyható jóvá.

A teljes adóévben katás egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást május 20-ig.

A kisadózó egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete

A 2021-re a NAV az egyéni vállalkozóknak is elkészíti a bevallási tervezetet, amely a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatait tartalmazza. A kisadózó egyéni vállalkozóknak is készül tervezet, amelyben szerepelnek a munkaviszonyban megszerzett jövedelemre vonatkozó adatok.

Ha 2021-ben kisadózó egyéni vállalkozóként végzett tevékenységet, akkor szerkesztés nélkül elfogadhatja az adóbevallási tervezetet.

Ha mindent rendben talál a bevallási tervezettel kapcsolatban, akkor egyéb teendője nincs, az 2022. május 20-án bevallássá válik.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érintő változások

2022-től előnyösen változnak a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének (nétak) szabályai:

Családi pótlékra jogosító gyereknek tekinthető az a fogyatékosként, szociális intézményben ellátott gyermek is, aki után az anyának családi pótlék ugyan nem jár, viszont a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik a gyermeket.

Ha az említett gyermek után az anya vagy a szociális intézmény vezetője már nem jogosult családi pótlékra, de a jogosultság valamelyiküknél vagy mindkettőjüknél összesen legalább 12 évig fennállt, és a gyermeket az anya családi pótlékánál figyelembe vették, akkor ez a gyermek is kedvezményre jogosítja az anyát.

Ha a kedvezményre jogosult az adóelőleg-nyilatkozaton jelzi munkáltatójának, rendszeres bevételt juttató kifizetőjének, hogy jogosultsága végleges, akkor a következő években nem kell új nyilatkozatot adnia. A munkáltató, kifizető ezt továbbra is figyelembe veszi.

A jogosultság végleges, ha a gyermekek közül négy után az anya legalább 12 évig családi pótlékra volt jogosult, ideértve azt is, ha a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg.

Az szja-visszatérítés és a családi kedvezmény

Személyijövedelemadó-visszatérítés annak a magánszemélynek jár, aki 2021. év bármely napján családi kedvezményre (volt) jogosult. Visszatérítésként az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege jár vissza.

A NAV azon adózóknak, akiknek a kiutaláshoz szükséges adataival rendelkezik, automatikusan vagy ilyen adat hiányában az adózó 2021. december 31-éig benyújtott nyilatkozata alapján az szja-visszatérítést 2022. február 15-éig előlegként utalta ki.

Ha a magánszemélynek például egy kedvezményezettnek minősülő gyermeke van, akire tekintettel 2021. egész évben jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, akkor családi kedvezményként az összevont adóalapját (12 × 66 670) 800 040 forinttal csökkentheti. A példa szerinti esetben tételezzük fel, hogy a magánszemély éves összevont adóalapba tartozó jövedelme 6 000 000 forint volt, amelyből a kifizetők, munkáltatók – családi kedvezmény érvényesítésének adóelőleg nyilatkozata hiányában – levonták a 15 százalékot, azaz 900 000 forintot. Ebből a NAV 809 000 forintot kiutalt 2022. február 15-éig.

Mivel adóvisszatérítésként a magánszemélynek a NAV kiutalt 809 000 forintot, így (900 000 – 809 000) = 91 000 forint lesz még a 21SZJA bevallásban visszaigényelhető.

Az adóbevallás és a háztartási kiserőművet üzemeltetők bevétele

2021. június 10. óta adómentes a háztartási méretű kiserőművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek bevétele. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélynek nem kell adóznia a bevétel után, ha például a házára telepített napelemes rendszerrel több energiát termel, mint amennyit felhasznál, és a hálózatba feleslegként visszatáplált energiát a villamosenergia-kereskedő megtéríti neki.

Szja 1+1%

Az szja 1+1 százalékáról idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. A NAV az szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán is feltünteti a rendelkezés lehetőségét azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „21EGYSZA” lapon. A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát.

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat; a NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható. A vallási közösségek és – idéntől – a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

Az szja 1+1 százalék felajánlható abban az esetben is, ha az adózó adó-visszatérítésben részesült.

A kriptovaluták és az adóbevallás

A kriptovaluták adózása a korábbinál sokkal átláthatóbbá és kedvezőbbé vált. Már idén is lehetőség van a tavalyi kriptojövedelmekre is az előnyösebb 2022-es szabályokat választani, de dönteni kell arról, hogy bizonyos korlátozó szabályok és buktatók miatt melyikkel lehet összességében kedvezőbb adóterhelést elérni.

Eddig a kriptovaluta bányászatból származó bevételeket a magánszemélyek önálló tevekénységéből származó jövedelem, a kriptoeszközök adás-vételéből származó nyereséget pedig az egyéb jövedelem szabályai szerint adóztatták. Az első esetben a tényleges adókulcs 27,45%, a másodiknál 26,535%-os volt. Ugyanakkor mindkettőre lehetett kedvezményeket – pl. családi, első házasok kedvezményét – érvényesíteni.

A kriptovalutákat olyan érték vagy jogok digitális megjelenítőjeként határozta meg az új jogszabály, amelyek megosztott főkönyvi vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházhatók és tárolhatók.

A KRIPTOVALUTÁKBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEKRE ÚJ ADÓZÁSI KATEGÓRIÁT HOZTAK LÉTRE.

Mostantól a nyereség után a magánszemélyeknek csak 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetniük akkor, amikor a kriptoeszköz kikerül a virtuális térből, vagyis amikor átváltják azt hagyományos pénzre vagy bármilyen más értékre (vagyis fizetnek vele akár egy pizzát vagy kávét). Adókedvezmények azonban ebből már nem érvényesíthetők, és a kedvező szabályok csak a bárki számára elérhető ügyletek esetében alkalmazhatók, a zártkörű tranzakcióknál nem.

Nem kell adót fizetni, ha a bevétel nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát, és ugyanazon a napon más hasonló ügyletből nem szerez bevételt az adózó, valamint egy évben a bevételek összege nem haladja meg az adott évi minimálbér értékét. Az igazolt kiadásokat és költségeket le lehet vonni a bevétel összegéből, és az aktuális adóévet megelőző 2 évben keletkező veszteségeket a jövőben adókiegyenlítésként fel lehet majd használni, ha ezeket a bevallásban feltüntetik. Ebből következik, hogy nem éri meg adózási szempontból a kriptoeszközöket hosszú távon tartani, mert a korábbi költségek a nyereségünket már nem tudják csökkenteni.

Ha valaki a 2021-re az új szabályokat alkalmazza, már a 2021-es évről szóló (vagyis május 20-ig) adóbevallásban fel kell tüntetni a veszteségeket az adókiegyenlítés későbbi használatához. Az adó alapjának kiszámításához minden átváltásról, vásárlásról és költségről pontos nyilvántartást kell vezetni. Meg kell különböztetni például a háztartási áramfelhasználást a bányászat energiaigényétől.

Akik eddig nem adóztak kriptobevételeik után, 5 évre visszamenőleg adóamnesztiát kapnak, amely a 2022-es bevallásban lesz érvényesíthető. Korábbi nyereségüket az új, jóval kedvezőbb adózás mellett vehetik figyelembe, alkalmazhatják rájuk a 2022-es szabályokat. Erre akkor van lehetőség, ha az érintett 2021 előtt nem vallott be kriptoeszközből származó jövedelmet, és valamennyi kriptoeszközre kötött ügyletére a 2022-es adózást választja. A szabályozás logikája szerint az adóamnesztia körében a korábbi bevételekkel szemben az akkori költségeket is figyelembe lehet venni, de ezt az értelmezést csak az alkalmazási gyakorlat vagy az előzetesen kért NAV állásfoglalások fogják majd minden kétséget kizáróan igazolni.

Segítség az adóbevallási tervezethez

Amennyiben elakad az adóbevallás tervezetének jóváhagyásában, kiegészítésében, esetleg az 1+1 százalék felajánlásában, a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon éri el, ahol a hivatal munkatársai május 19-én 18 óráig, május 20-án 20 óráig fogadják a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.

A NAV tematikus aloldalán további információkat olvashat az adóbevallásról, a kedvezményekről, illetve a technikai kérdésekről.

