250 olasz katona érkezik Magyarországra, illetve még 750-en mennek Bulgáriába – jelentette be Mario Draghi olasz miniszterelnök a Reuters tudósítása szerint.

A lépés válasz az Oroszország által jelentett katonai fenyegetésre, melynek ellensúlyozása végett a NATO megerősíti keleti szárnyát.

Draghi arról is beszélt, hogy lehetséges, hogy segítenek még a későbbiekben Romániának is aknamentesíteni a Fekete-tengert és légvédelmi feladatokat is ellátnak majd Szlovákában.

Korábban arról adott hírt a Reuters, hogy Olaszország Lettország védelmét erősíti majd meg.

Címlapkép: olasz katonák egy NATO-eseményen. Fotó: Francesco Prandoni/Getty Images