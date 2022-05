Soros György: összeomolhat az emberi civilizáció, ha nem állítjuk meg Vlagyimir Putyint

Harmadik világháborúhoz is vezethet Oroszország Ukrajna elleni inváziója, melyet az emberi civilizáció nem élhet túl – írja Soros György befektető a Project Syndicate hasábjain. A magyar származású üzletember úgy véli, "talán a legjobb és az egyetlen" módja a civilizáció túlélésének, ha megállítja a világ Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

„Alapjaiban rázta meg Európát” Oroszország Ukrajna elleni inváziója – írja Soros György, aki szerint soha többé nem áll már vissza a régi európai status quo a háború kimenetelétől függetlenül.

Szerinte senkit nem kellett volna, hogy meglepetésként érjen a támadás, hiszen a világban egyre intenzívebb küzdelem zajlott az elmúlt években a nyílt társadalom és a zárt társadalom közt.

Soros azt írja, hogy a kommunizmus bukása után globálisan is elindult a világ a nyílt társadalmak felé, viszont a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után újra támadás alá kerültek a liberális demokráciák és autoriter államok egész sorozata épült fel. Soros György Oroszországot és Kínát nevezi a legnagyobb fenyegetésnek a nyílt társadalmakra nézve.

Soros arra is kitér, hogy az autokrácia felé való elmozdulásban szerepet játszott a mesterséges intelligencia is, illetve a pandémiás helyzet. A mesterséges intelligencia kiváló eszközt adott a modern diktatúrák kezébe az állampolgárok megfigyeléséhez, irányításához, a pandémia során pedig a gyors reakcióképességre hivatkozva számos ország mozdult el autoriter irányba.

Soros ír ezután a kínai „zéró Covid” intézkedésekről és Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni inváziójáról is. Soros úgy látja, hogy Ukrajna sikeresen áll ellen az orosz haderő támadásainak, viszont Putyin nem hajlandó elismerni a vereséget és inkább változtat a stratégiáján. Ír ezután a Mariupol elleni offenzíváról és a bucsai mészárlásról is.

Soros úgy látja viszont, hogy most az ukrán haderő kifejezetten nehéz helyzetbe kerül, mert a harcok a nyílt terepen folytatódnak majd, ahol az oroszok számbeli fölénye jobban számít majd.

Összességében viszont úgy látja, az ukrán helytállásnak és a külföldi segítségnek köszönhetően „Ukrajnának van esélye harcolni.”

Soros ezután hosszasan értekezik Európa esélyeiről is, mint egységes politikai és gazdasági erő, illetve az autoriter rendszerek tulajdonságairól.

Kitér arra is, hogy külön kockázat a civilizációra nézve az is, hogy a háború miatt most a klímaváltozás elleni harc háttérbe szorul.

Nagyon aggasztónak tartom ezt a kilátást. A legtöbben elfogadjuk azt, hogy előbb-utóbb meghalunk, de készpénznek vesszük azt, hogy a civilizációnk túléli

– írja Soros György.

Végül azzal zárja a gondolatait a befektető, hogy az egész világnak össze kell állnia és erőforrásokat kell biztosítania arra, hogy lezárjuk az ukrajnai háborút.

A legjobb és talán az egyetlen útja annak, hogy megőrizzük a civilizációnkat az, hogy legyőzzük Putyint

– zárja gondolatait Soros.

Címlapkép: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images