Amerika agytröszt: Oroszország feladta egy nagyszabású célját

Az ISW szerint az orosz csapatok a következő területeken próbálnak kisebb bekerítéseket elérni:

Az orosz erők folyamatos erőfeszítéseket tesznek ezekre a bekerítésekre, de nagyobb áttörést még nem értek el.

Szerhij Hajdaj, a luhanszki közigazgatás vezetője szerint az ukrán csapatok Luhanszk megyének már csak mintegy 10 százalékát ellenőrizték május 15-ére.

Az orosz erők az elmúlt hetekben több területet foglaltak el, mint a május eleji időszakban. Ezt ugyanakkor úgy érték el, hogy visszavettek céljaikból, például nagyrészt felhagytak az Izjum körüli műveletekkel.

Az orosz teljesítmény továbbra is gyenge

– írja az ISW elemzése.

Az orosz erők valószínűleg elhúzódó városi harcokkal néznek majd szembe, ha sikerül bekeríteniük Szeverodonyecket. A városi harcok nehéz terepet jelentettek az oroszok számára a háború egész eddigi lefolyása során.

Az orosz erők jelentős számú csapatot, tüzérséget és repülőgépet vetnek be a luhanszki területen lévő ukrán védők legyőzésére, és valószínűleg szükséges erőforrásokat vonnak el az izjumi tengelyről, a Harkiv körüli védelmi állásokból, Donyeck városából és a zaporizzsjai területről.

Az ukrán erők eközben valószínűleg ellenőrzött visszavonulást hajtanak végre Popasznától délnyugatra, Bakmut közelében, hogy megvédjék az ukrán utánpótlási vonalakat a Bakmut délkeleti részén zajló orosz támadásokkal szemben.

Már a Kreml magas rangú vezetői is elismerik, hogy az offenzíva lassabban halad a vártnál.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter például kedden azt mondta, a civilek kimenekítése érdekében haladnak lassabban. A kijelentés annak fényében nem tekinthető túl őszintének, hogy az oroszoknak korábban nem jelentett problémát az ukrán civilek támadása. Így Sojgu kijelentését az első hivatalos nyilatkozatnak tekinthetjük a háború lassú üteméről azóta, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök május 4-én azt mondta, a hadművelet húzódik.

Az ISW szerint orosz katonai bloggerek bírálják Sojgu szavait, mondván, a szovjet csapatokat nem érdekelte volna „náci” civilek evakuálása. A bloggerek kritikája része annak az egyre erőteljesebb nacionalista véleménynek, hogy a Kreml nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy megnyerje a háborút Ukrajnában.

A külföldi hírszerzés vezetője, Szergej Nariskin úgy nyilatkozott, az offenzíva végső célja a „nácizmus” 100 százalékos kiirtása, mert ha ez nem történik meg, még rondább formában üti fel a fejét néhány év múlva.

Az ISW úgy véli,

Sojgu és Nariskin nyilatkozatai azt jelzik, hogy az orosz tisztviselők egy elhúzódó háború feltételeit teremtik meg Ukrajnában, hogy igazolják az eredetileg tervezettnél lassabb előrenyomulást.

Eközben a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság erőszakkal mozgósított katonái tiltakoznak az orosz és a szakadár katonai parancsnoksággal szemben. Az egyik donyecki gyalogezred videófelhívást intézett Gyenisz Pusilinhez, a Donyecki Népköztársaság vezetőjéhez, hogy súlyos morális problémákkal és fizikai fáradtsággal küzdenek, illetve nem estek át orvosi vizsgálaton a szolgálatba lépés előtt. Beszámolójuk szerint többen is olyan krónikus betegségekben szenvednek, amelyek miatt nem lettek volna alkalmasak a szolgálatra.

