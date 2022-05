Rossz hír derült ki a koronavírus-vakcinákról, ami a kutatókat is nagyon meglepte

Portfolio 2022. május 26. 12:30

A Covid vakcinák, bár erős védettséget adnak a kórházba kerülés és a halálozás ellen, kevés védelmet nyújtanak a long Coviddal szemben- derül ki a Nature Medicine című folyóiratban szerdán közzétett kutatásból. A kutatók korábbi adatokból arra számítottak, hogy a vakcina a long Covid ellen is védettséget ad, de a friss kutatás ezt megcáfolta. Jó híreket is hozott a kutatás viszont: ha a kialakulásától nem is véd, a vakcina jelentős védettséget ad a long Covid súlyosabb, potenciálisan halálos következményeivel szemben.