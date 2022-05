Végóráit éli egy város, megint készülnek valamire az oroszok az ukrán határ közelében – Háborús híreink hétfőn

Továbbra is nagy erőkkel folytatódik az orosz erők donbaszi offenzívája. Az oroszok fő célja most a Luhanszk megyei Szeverodonyeck városának elfoglalása. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a város teljes kritikus infrastruktúrája megsemmisült, a város lakásállományának mintegy kétharmadát lebombázták. Hétfőre az orosz erők benyomultak a város külterületére. Ukrajna nehéz helyzetben van: egy ukrán tisztviselő szerint az oroszok a Donbasz egyes területein 7 az 1-hez arányú létszámfölényben lehetnek. A Meduza független orosz portál Kreml-közeli forrásokra hivatkozva azt írta , az orosz vezetés Kijev második ostromára készül, őszre pedig győzelmet várnak. Ukrajna most abban bízik, hogy az Egyesült Államok döntést hoz nagy hatótávolságú rakétarendszerek küldéséről.Az elmúlt órák legfontosabb történései:1. Zelenszkij az invázió kezdete óta első ízben tett látogatást a kijevi régión kívül, a Harkiv közelében harcoló csapatokat látogatta meg.2. Az orosz erők súlyos csapást mértek Szeverodonyeck városára. A város teljes kritikus infrastruktúrája és a lakásállomány kétharmada megsemmisült. Az orosz erők állítólag behatoltak a város külterületébe.3. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy interjúban azt nyilatkozta , az invázió célja a Donbasz teljes „felszabadítása”. Ugyanitt tagadta , hogy Putyin beteg lenne.4. Jelentős mennyiségű nehézfegyvert – tüzérségi eszközöket, rakéta-sorozatvetőket –, és katonákat vontak össze az oroszok Kurszk térségében.5. Az ukrán erők sikeres ellentámadást hajtottak végre a déli Herszonnál.