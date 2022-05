Videó: szakállas csecsen harcosok sétálgatnak békésen a szerintük „felszabadított” városban

A Luhanszk megyei Szeverodonyeck most a leghevesebb orosz bombázások helyszíne. A videón ebből alig valami látszik: csecsen harcosok egy csoportja békésen sétál a városban, és szóba elegyednek a helyi lakosokkal.

Állításuk szerint a várost „felszabadították”.

A Sky News szerint a csecsen katonák a következőket mondják a videón:

A helyzet Szeverodonyeckben: a lakókörzet teljes ellenőrzés alatt áll. A főutcán haladunk az ipari zóna felé. Általánosságban mindent ellenőrzünk. Csendben humanitárius segélyt lehet adni a civileknek.

Majd:

Szeverodonyeck központi terén vagyunk. Minden a tervek szerint halad. Továbbmegyünk. Itt az emberek sétálnak, ülnek a padokon, a saját dolgaikkal foglalkoznak.

A Sky News ellenőrizni tudta a helyszínt, de azt nem, hogy mikor készült a felvétel.

Csecsen harcosok az ukrajnai háború számos pontján feltűntek, így a Kijev elleni támadásban, illetve Mariupol ostrománál is. A muszlim vallású csecseneket félelmetes harcosoknak tartják. A véreskezű csecsen elnök, Ramzan Kadirov Vlagyimir Putyin hű embere, aki „rendet tett” az Oroszország ellen korábban két háborút is vívott tartományban.

People wanted videos from inside Severodonetsk. There you go pic.twitter.com/c4Chv3RhPV