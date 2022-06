Kiderült, hol van a moszkvai főrabbi, aki nem volt hajlandó támogatni az Ukrajna elleni háborút

Izraelben tartózkodik Pinchas Goldschmidt moszkvai főrabbi, mert az orosz hatóságok nyomást gyakoroltak rá, hogy támogassa Oroszország Ukrajna elleni invázióját, de ezt megtagadta - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerdán.

Végre megoszthatom, hogy férjem szüleire, Pinchas Goldschmidt moszkvai főrabbira és Dara Goldschmidt rebecenre nyomást gyakoroltak a hatóságok, hogy nyilvánosan támogassák az ukrajnai 'különleges hadműveletet', és ezt megtagadták - írta menyük, Avital Chizhik-Goldschmidt, New Yorkban élő újságírónő kedden a Twitter fiókján.

A svájci születésű moszkvai főrabbi 1993 óta tölti be ezt a tisztséget, és a The Times of Israel szerint jelenleg nem tervezi, hogy visszatér Oroszországba. Emellett egy nagy európai rabbinikus csoport vezetője is, s korábban is gyakran utazott külföldre.

Két héttel az Ukrajnai háború megindítása után hagyta el Moszkvát, először nyugat-európai adománygyűjtő körútra indult, majd beteg édesapját látogatta meg Izraelben, ahol jelenleg is tartózkodik.

Az Európai Rabbik Konferenciájának közleménye szerint kedd este távollétében választották meg újabb hét évre főrabbijuknak a zsidó közösség képviselői a moszkvai Korál Zsinagógában.

Goldschmidt nem bírálta hangosan a háborút, de február közepén, napokkal Oroszország támadása előtt, felkereste a szomszédos moldovai rabbikat, hogy figyelmeztesse őket egy lehetséges menekültáradatra. Korábbi politikai ellenfele, a haszid Lubavicsi Chabad mozgalomhoz tartozó orosz főrabbi, Berel Lazar is kiállt a háború ellen, de ő Oroszországban maradt.

Az 1989 óta Moszkvában élő Goldschmidttől 2005-ben több hétre megtagadták a hatóságok a belépést az országba "nemzetbiztonsági" okokra hivatkozva, amikor hatalmi összetűzésbe került az orosz zsidó közösségek fölötti befolyás miatt Berel Lazarral.

Ettől kezdve a nem a Chabad mozgalomhoz tartozó moszkvai főrabbi egyre nagyobb hangsúlyt fektetett Nyugat-Európára, s 2011 óta az Európai Rabbik Konferenciájának vezetője lett. A The Jerusalem Post értesülése szerint David Lau és Jichák Joszef izraeli askenázi és szefárd főrabbik levélben kérték meg az orosz zsidó közösségek vezetőit, hogy tartsák tiszteletben az újraválasztott Goldschmidtet, noha "nem tud a gyülekezetében maradni.

Állítsák le ezt az őrületet, hogy ne haljanak meg többen

- nyilatkozta a háborúról Berel Lazar Chabad rabbi is, és élesen bírálta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, s bocsánatkérést követelt tőle az Adolf Hitler állítólagos zsidó származásáról tett kijelentéséért, mellyel Lavrov párhuzamot próbált vonni a náci Németország vezetője és a zsidó vallású Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

LAZAR ÉS GOLDSCHMIDT IS MEGERŐSÍTETTE, HOGY A HÁBORÚ KITÖRÉSE ÓTA ZSIDÓK EZREI HAGYTÁK EL OROSZORSZÁGOT.

