Úton az orosz erősítés: gigantikus vasúti szerelvényt videóztak, tele nehéztüzérséggel

Az alábbi szerelvényt valahol Oroszországban videózták le; a vasúti szállítmány állítólag Ukrajnába tart. A szerelvényen körülbelül 40 jármű látható.

In the direction of , a train moved forward with heavy artillery systems #Ukraine — Pacific (Geopolitics) June 8, 2022

A szerelvény tele van nehéztüzérségi és logisztikai járművekkel. Az első kocsikon BM-27 Uragan 220 milliméteres rakéta-sorozatvetőket lehet látni, a végén pedig 2Sz5 Hiacint 152 milliméteres önjáró lövegeket.

Korábban többször is írtunk arról, hogy a donbaszi harcokban kulcsfontosságú szerepet játszanak a tüzérségi eszközök, alapvetően az oroszok mostani taktikája is ezek koncentrált használatára épül. Az ukránok azért kérnek most rakéta-sorozatvetőket a nyugati országoktól, mert remélik, hogy ezekkel kezükbe kerülhet a tüzérségi fölény.

Címlapkép: BM-27 Uragan hadgyakorlaton. A kép illusztráció. Forrás: Mil.ru via Commons