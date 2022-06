Amerikai agytröszt: pszichológiai hadviselés is zajlik az ukrán katonák ellen

A jelentés szerint

az orosz erők fokozzák pszichológiai és információs műveleteiket az ukrán katonák moráljának rombolására.

Az ukrán katonai hírszerzés, a GUR szerdai jelentése szerint az oroszok fenyegető üzeneteket küldenek az ukrán katonák személyes eszközeire, amelyekben fegyverletételre, megadásra vagy az Oroszországhoz való átállásra szólítják fel őket, illetve őket és családjukat fenyegetik, ha ezeket nem teszik meg.

Az orosz katonai parancsnokok továbbra is kihívásokkal szembesülnek a haderőfejlesztés területén. Ukrán jelentések szerint a krími orosz toborzóirodák meghamisítják a kötelező orvosi vizsgálatok eredményeit, hogy maximalizálják a besorozottak számát.

Az orosz rendőrség őrizetbe vett egy embert, aki Molotov-koktélt dobott egy krími közigazgatási épületre az ukrajnai háború elleni tiltakozásul. Ez is jelezheti a háborúval szembeni növekvő elégedetlenséget a félszigeten.

Az ukrán vezérkar szerint a 106. és a 76. gárdista légideszantos támadó hadosztály meg nem határozott elemei megtagadták a harcokban való részvételt Luhanszk megyében, és visszatértek Oroszországba.

A 76. hadosztály korábban részt vett a Kijevnél, Izjumnál és a Popasznánál zajló műveleteknél is, ami a csapatok demoralizálódását eredményezhette.

