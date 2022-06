Továbbra is egy városért folyik a küzdelem, a legnagyobb uniós államok vezetői készülnek Kijevbe – Háborús híreink hétfőn

Továbbra is a Luhanszk megyei Szeverodonyeck városánál zajlanak a leghevesebb harcok, amely kulcsfontosságú település az egész Donbasz ellenőrzése szempontjából. A város nagy részét már az orosz csapatok ellenőrzik, az ukrán erők azonban egyes részeket még mindig tartanak. Orosz támadások érik az északabbra lévő Harkiv megyét is, amelynek nagy részét már korábban elhagyták a megszálló erők.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Az orosz erők az elmúlt napban is folytatták a kelet-ukrajnai Harkiv megye elleni tüzérségi támadásokat.2. Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel és Mario Draghi olasz kormányfővel együtt látogathat el Kijevbe egy vasárnapi német lapjelentés szerint 3. Bevetésre kész és azonnal szállítható a Bundeswehr hadrendből kivont, de Ukrajna számára modernizált Marder páncélozott gyalogsági harcjárműveinek egy része.4. Oroszország lengyelországi NATO-erősítésre adott válasza „arányos” lesz – figyelmeztetett az orosz külügyminisztérium.