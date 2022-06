Mindenki azt találgatja, miről fog ma beszélni Vlagyimir Putyin - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2022. június 17. 10:10

Továbbra is Szeverodonyeck városánál a leghevesebbek a harcok, a a luhanszki "népi milícia" egyégei állítólag tegnap behatoltak az Azot vegyi üzem területére. Tegnap Kijevbe utazott Emmanuel Macron francia államfő, Olaf Scholz német kancellár és Mario Draghi olasz kormányfő és Klaus Iohannis román elnök, hogy biztosítsák Ukrajnát támogatásukról. A politikusok tegnap hivatalosan be is álltak Ukrajna uniós tagjelölti státuszának elfogadása mögé. Időközben pedig az orosz médiában olyan hírek keringenek, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken "rendkívül fontos" és "nagyon érdekes" beszédet fog tartani.