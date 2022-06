Drámai vallomást tett egy amerikai önkéntes a szeverodonyecki harcok brutális valóságáról

Harp ismerőse szerint teljes a káosz a frontvonalon: a baráti alakulatok egymást lövik, minimális a kommunikáció, koordináció a harctéren és rosszul szervezett a tüzérségi támogatás.

Az amerikai önkéntes arról írt, hogy elképesztően bátran harcolnak az ukránok, viszont nagyon rosszul szervezettek és rengeteg eszközt és életet pocsékolnak el a hiányos koordináció miatt.

A halálozások és sérülések teljesen fölöslegesek voltak, mert ami itt van, az egy teljes shitshow

– fogalmaz az amerikai önkéntes. A "shitshow" kifejezésnek pontos magyar fordítása nincs; ez a profán kifejezés alapvetően egy nagyon rosszul szervezett, kaotikus helyzet jellemzésére használatos, szó szerint amúgy azt jelenti, hogy "sz*rműsor."

A meg nem nevezett harcos arról ír, hogy egyszer két órán át keményen harcoltak Szeverodonyecknél egy gyalogsági alakulat ellen, melyről kiderült, hogy egy baráti raj, az ukrán különleges erők kötelékéből.

Arról is beszámolt, hogy tud egy olyan esetről, amikor az ukránok egy brit SAS veterán mesterlövészt véletlenül megöltek egy BTR-rel, miközben ő feléjük tartott, mert senki nem szólt az alakulatnak, hogy erősítést kapnak.

Az amerikai önkéntes arra is kitért, hogy volt, hogy az ukránok felrobbantottak egy hidat, mielőtt a baráti egységek át tudtak volna haladni rajta, így ukrán katonák egy része a túlparton rekedt.

Arról is írt, hogy a tüzérségi támogatás is igencsak hiányos: a tüzérek képzetlenek és nem is elég aktívak.

Odaadnak egy sorozatgránátvetőt egy olyan embernek, aki az életében nem használta még, majd azt mondják, hogy tüzérségi támogatást kapunk tőle, 1,2 kilométerről, éjjel. Ezt nem én találtam ki. Teljes shitshow

– írja az amerikai önkéntes.

A meg nem nevezett önkéntes összességében úgy látja, hogy ezen tendenciák alapján, ilyen veszteségek és eszközhasználat mellett nem fognak az ukránok nyerni.

Seth Harp semmilyen bizonyítékot nem közölt arról, hogy a beszámoló valóban egy amerikai önkéntestől származik, sőt, még a nevét is kitakarta. Harp viszont alapvetően hiteles információkat szokott közölni az ukrajnai háborúról és rendszeresen ír az ott harcoló külföldi önkéntesekről, olyan nagy amerikai magazinokba, mint a Rolling Stone, a New York Times, The New Yorker vagy a The Intercept. Később arról is írt, hogy egy amerikai önkéntes az életét vesztette Szeverodonyecknél, erről egy fotót is közzétett, melyet kontaktjai adtak le neki.

A meg nem nevezett amerikai önkéntes beszámolója nem mellesleg számos átfedést mutat korábbi beszámolókkal, melyet más külföldi önkéntesek tettek más platformokon. Leghíresebb közülük talán Wali, a kanadai mesterlövész, aki hasonlóan, bár mérsékeltebb stílusban kritizálta az ukrán fegyveres erők szervezettségét és méltatta egyszerre az ukránok bátorságát.

Arról pedig már a háború elején írtunk, hogy a hasonló egyenruhák és technikai eszközök miatt rengeteg a baráti tűz orosz és ukrán oldalon egyaránt. Az orosz és ukrán különleges erők egy része konkrétan ugyanazt az egyenruhát, sisakot és kézifegyvertípust használja, így karszalagok nélkül a két oldal teljesen megkülönböztethetetlen egymástól.

Címlapkép: ukrán különleges katona Kijevben. A címlapkép illusztráció. Fotó: John Moore/Getty Images