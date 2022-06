Az elmúlt harminc év legnagyobb tömegközlekedési sztrájkja jön Nagy-Britanniában

Több mint harminc éve nem tapasztalt méretű tömegközlekedési sztrájksorozat kezdődik kedden Nagy-Britanniában. Várhatóan országszerte leáll a vasúti közlekedés, és a londoni metróhálózat alkalmazottai is sztrájkba lépnek.

A munkabeszüntetést a közlekedési alkalmazottakat képviselő legnagyobb brit szakszervezet, az RMT kezdeményezte, miután a munkáltatókkal hétfő este megtartott utolsó tárgyalás is eredménytelenül végződött.

Az RMT legalább 7 százalékos béremelést követel a tömegközlekedési dolgozóknak, arra hivatkozva, hogy még ez is csak részben ellensúlyozná az idei évre várható inflációt.

A brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint áprilisban 9 százalékkal - 1982 óta példátlan ütemben - emelkedett a tizenkét havi összevetésben számolt infláció a márciusi 7 százalékos növekedés után. A Bank of England jelenlegi előrejelzése szerint az éves infláció a következő néhány hónapban 9 százalék fölé gyorsul, és októberben valamivel 11 százalék felett tetőzik.

Az RMT hétfő este bejelentett döntése szerint kedden, csütörtökön és szombaton tartanak sztrájkot a brit vasúti infrastruktúra fenntartásáért felelős cég, a Network Rail, valamint tizenhárom vasúti vállalat munkavállalói Angliában, Walesben és Skóciában.

A Network Rail hétfői becslése szerint a sztrájkoktól nem érintett köztes napokon is a vasúti menetrendben szereplő járatoknak legfeljebb a hatvan százaléka közlekedik majd.

A sztrájksorozat érinti az angliai középiskolások 16 éves korosztályának ilyenkor szokásos vizsgaidőszakát, valamint a világ egyik legrangosabb zenei rendezvényét, amelyet a délnyugat-angliai Glastonbury kisváros közelében rendeznek minden nyáron. A glastonbury-i fesztivált az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt törölték, és a járvány kezdete óta most tartják meg először. A szerdától vasárnapig tartó rendezvényre 200 ezer látogatót várnak.

Kedden sztrájkba lépnek a londoni metró alkalmazottai is. Legutóbb 1989-ben volt példa Nagy-Britanniában egyidejű országos vasúti és londoni metrósztrájkra.

A 400 kilométeres, 12 fővonalból és számtalan elágazó mellékvonalból álló londoni metróhálózatot a koronavírus-járvány előtt naponta átlagosan négymillió - évente csaknem másfél milliárd - utas használta, így bizonyos, hogy a sztrájk hatalmas felfordulást okoz a londoni tömegközlekedésben, azzal együtt is, hogy a napi utasszám még mindig hozzávetőleg 20 százalékkal elmarad a járvány előtti átlagtól.

A londoni tömegközlekedésért felelős városházi cég, a Transport for London (TfL) hétfőn arra hívta fel az utasok figyelmét, hogy a keddi sztrájk után a forgalom szerdán is csak a délelőtti órákban állhat helyre, és még akkor is késések várhatók.

Címlapkép: A Westminster metróállomás lezárt bejárata, miközben a londoni metró összes vonala szünetel az RMT tagjainak sztrájkja miatt. Fotó: Victoria Jones/PA Images via Getty Images