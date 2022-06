Már úton is van a következő fegyvercsomag: amerikai páncélosokat kap Ukrajna

A páncélosok már úton is vannak Ukrajnába.

M113 armored personnel vehicles being loaded in Australia for delivery to Ukraine #ArmUkraineNow

Úgy tűnik, az ausztrálok a harcjármű egyik legmodernebb variánsát, az Ausztrália által továbbfejlesztett M113AS4-est küldik az ukránoknak, melyek sajátossága, hogy teljes körű páncélvédelmet nyújtanak a toronylövésznek, ellentétben például az Egyesült Államok által felajánlott, régebbi M113-asokkal.

Ismét fontos hangsúlyozni, hogy az M113-as azért közel sem a legmodernebb harcjármű-technológia; Ausztrália 2025-ben tervezi kivonni teljes állományát aktív szolgálatból. Ettől függetlenül ezek a harcjárművek biztosan segítik majd az ukrán fegyveres erők mobilitását műveleti területen.

Az ukránok már széles körben használják a Hollandia által adományozott, az M113-ashoz több szempontból is hasonló YPR-765 páncélozott szállító harcjárműveket.

Another video of the Dutch YPR-765 armored personnel carriers in the service of the Armed Forces of . #Ukraine