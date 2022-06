A legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés, Putyin a háború eszkalációjára készül - Háborús híreink hétfőn

Továbbra is Szeverodonyeck térségére koncentrálódnak az ukrajnai háború harcai. Harkiv északi részén meglehetősen nehéz a helyzet, az orosz erők ismét megpróbálnak közeledni az északkeleti városhoz, de robbanásokat hallottak tegnap az ukrán fővárosból, Kijevből is. Érkeztek hírek arról is, hogy az oroszok ukrán olaj- és gáztározókat vettek célba Dnyipro és Harkiv térségében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy véli, hogy Oroszország a héten fokozni fogja támadásait, miközben az Európai Unió vezetői azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e Ukrajna csatlakozását a blokkhoz.1. Ausztrália 14 darab, amerikai gyártmányú, M113-as páncélozott szállító harcjárművet küldött az ukrán fegyveres erőknek.2. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli , hogy Oroszország a héten fokozni fogja támadásait, miközben az Európai Unió vezetői azt mérlegelik, hogy engedélyezzék-e Ukrajna csatlakozását a blokkhoz.3. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint "valódi háborús bűncselekmény" , hogy Moszkva több millió tonna ukrán gabona exportját blokkolja Ukrajnában.4. Oroszország kijelentette , hogy válaszlépéseket ígér, amennyiben Litvánia nem engedélyezi az árutranzitot Kalinyingrádba.5. Magyarország felajánlotta területét az ukrán gabonaexport lehetséges útvonalaként, mivel az orosz invázió miatt a Fekete-tengeren keresztül vezető szokásos útvonalak megszakadtak - közölte Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek találkozóján Luxemburgban.6. Csapást mértek az ukrán fegyveres erők Csornomornaftohaz gázfúrótornyaira - közölte Szergej Akszjonov krími vezető hétfőn a Telegramon.7. Joe Biden valószínűleg nem látogat el Ukrajnába.8. Kemény üzenet érkezett a Kremltől: az elfogott amerikaiakat nem védi a genfi egyezmény.9. A német kancellár elmondta , mitől fél Putyin.10. Amerika segítségét kéri az orosz tankok miatt aggódó ukrán diplomata.11. Térképen a háború: így áll Putyin inváziója.