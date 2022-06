Árulkodó műholdfelvételek: tényleg jelentős csapás érhette az oroszok által megszállt Kígyó-szigetet

A román partokhoz közeli, kulcsfontosságú helyen fekvő fekete-tengeri szigetet, a Kígyó-szigetet (ukránul Zmiinyi) az orosz erők még az invázió első napjaiban foglalták el. A sziget arról vált híressé, hogy az egyik ukrán védő „melegebb éghajlatra” küldte el a szigetet megtámadó orosz hadihajót.

Ukrajna azóta többször próbálkozott a sziget elfoglalásával. Legutóbb kedden jelentette az ukrán haderő, hogy

az orosz erők „jelentős veszteségeket” szenvedtek egy ukrán csapásban, és hogy a sziget visszaszerzésére irányuló műveletek folytatódnak.

Az orosz haderő kedden azt jelentette, újra kudarcot szenvedett a Kígyó-sziget visszaszerzésére irányuló ukrán kísérlet. A két jelentés ugyanakkor nem zárja ki egymást, hiszen az ukránok sem azt modták, hogy visszaszerezték a szigetet.

A Maxar keddi műholdfelvételein három nagyobb égésnyom is látható a szigeten. Az egyik a sziget déli oldalán lévő toronyépítmény közelében található, a másik kettő közelebb van a fő épületegyütteshez.

new before/after satellite imagery of Snake Island, where Ukraine allegedly hit Russian positions a couple days ago. Images 1-2: taken June 17. Images 3-4: taken June 21. Some damage to the tower on the island's southern end is visible along with burned vegetation. @Maxar