Kaczynski megy, új miniszterek jönnek

Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi minisztert nevezte ki szerdán kormányfőhelyettesnek Andrzej Duda lengyel elnök, aki egyúttal három új tárca nélküli minisztert is beiktatott.

A továbbra is a védelmi tárcát irányító Blaszczak a kormányfőhelyettesi poszton a kabinetből távozó Jaroslaw Kaczynskit váltja fel.

Kaczynski kedden közölte, hogy lemondott a kormányfőhelyettesi posztról, és ezentúl csak a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökeként akarja folytatni munkáját.

Megerősítette: az eredetileg az év elejére tervezett, a jövő ősszel esedékes parlamenti választással összefüggő távozását a kormányból az ukrajnai háború miatt halasztotta el.

A kormányfőhelyettesi kinevezés mellett Duda három új kormánytag beiktatását is végrehajtotta. Agnieszka Scigaj tárca nélküli miniszter a társadalmi integrációval, ezen belül az ukrajnai menekültekkel fog foglalkozni a kabinetben. Scigaj az ellenzéki Lengyel Parasztpártnak volt tagja, tavaly óta egy kis független képviselőcsoport élén állt. Vele együtt várhatóan a kormánykoalícióból tavaly kivált, most újból visszatérő két képviselő is megerősíti a parlamenti kormányfrakció sorait.

A másik szerdán kinevezett tárca nélküli miniszter, Zbigniew Hoffmann eddig a kormányfői hivatal helyettes vezetője volt, valamint titkára az eddig Kaczynski által irányított, a miniszterelnökség keretében működő nemzetbiztonsági és védelmi bizottságnak. Miniszterként Hoffmann átveszi e testület irányítását. A bizottság a védelmi, az igazságügyi, a belbiztonsági és a külügyi tárca működését hangolja össze.

A harmadik beiktatott tárca nélküli miniszter Wlodzimierz Tomaszewski, a parlamenti kormányfrakció alelnöke, aki tagja a kormánykoalíciót alkotó egyik kisebb tömörülésnek, a Republikánus Pártnak. Tomaszewski az önkormányzati területért felelős, nemrég egy médiabotrány miatt lemondott Michal Cieslak utóda a poszton.

A lengyel államfő a beiktatási ceremónián Mariusz Blaszczakról kiemelte: évek óta jó az együttműködésük. Utalva a védelmi és belbiztonsági ügyekért kormányfőhelyettesként eddig felelős Kaczynskire is. Duda méltatta a lengyel politikai vezetők együttműködését az ukrajnai háború időszakában.

Címlapkép: A 2022. június 4-i felvételen Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, a kormányzó Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke beszédet mond pártja kongresszusán a Varsó közelében fekvő Markiban. Kaczynski június 20-án bejelentette lemondását a kormányfőhelyettesi posztról, pártelnöki tisztségének megtartása mellett. A megüresedett posztra Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi minisztert nevezik ki. MTI/PAP/Radek Pietruszka