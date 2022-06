Súlyos harcok folynak Dél-Ukrajnában is, egy várost hét rakétával támadhattak az oroszok

Az ukrán kormány szerint az oroszok Mikolajiv városának számos körzetét bombázzák. A megye katonai közigazgatásának vezetője, Vitalij Kim Telegram-oldalán azt írta,

a várost hét rakétával támadták meg az oroszok.

Arról nem szólt a bejegyzés, hogy milyen károkat vagy veszteségeket okozott a rakétatámadás. Kim állításai független forrásból egyelőre nem megerősíthetők.

A regionális hatóságok szerint Bereznehuvate városa kedden már a második egymást követő napon került tűz alá. A szomszédos vidéki területeken a lövések felgyújtották a termést – tették hozzá.

A kormány szerint a megyei határ mentén több faluban is heves harcok dúlnak.

A március óta orosz ellenőrzés alatt álló Herszon városában a jelentések szerint több aktivistát, politikust és újságírót raboltak el. Az ukrán kormány szerint „a megszállók és helyi kollaboránsaik” egyre hangosabban nyilatkoznak arról, hogy a herszoni régió Oroszországhoz csatlakozik. Ugyanakkor napról napra egyre több ukrán zászló és felirat jelenik meg Herszon városában.

Herszon megye katonai közigazgatásának vezetője kedden azt mondta,

a lakosság 50 százaléka, azaz mintegy félmillió ember távozhatott már Herszon városából vagy a megyéből,

annak ellenére, hogy az oroszok jelentősen megnehezítik a terület elhagyását.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt szerint az orosz erők valószínűleg visszafoglalták az Inhulec folyó keleti partját a Herszon és Mikolajiv megye határának közelében fekvő ukrán hídfőállástól.

