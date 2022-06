Újabb állammal rúgta össze a port Moszkva, bekéretik az uniós nagykövetet – Háborús híreink kedden

Az ukrajnai háború legsúlyosabb harcai továbbra is az ország keleti felére, Szeverodonyeck térségére koncentrálódnak. Az ukrán gabonaexport orosz blokkolása élelmiszerválsággal fenyeget, amelyet Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője "valódi háborús bűncselekménynek" nevezett. Oroszország időközben kijelentette , hogy válaszlépéseket ígér, amennyiben Litvánia nem engedélyezi az árutranzitot Kalinyingrádba. Moszkva közölte azt is, hogy az elfogott, Ukrajnában harcoló amerikaiakra nem vonatkozik a genfi egyezmény, mivel nem reguláris katonának minősülnek.1. Az orosz külügyminisztérium a mai nap folyamán bekéreti Markus Ederert, az Európai Unió moszkvai nagykövetét, amiért Litvánia megtiltotta az uniós szankciók hatálya alá tartozó áruk Kalinyingrádon keresztül történő tranzitját.2. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt mondta , hogy "nem zárható ki", hogy az Ukrajnában elfogott amerikaiakra halálbüntetés várhat.3. Egyre inkább elmérgesedik a viszony Oroszország, valamint Litvánia és az EU között, egyes szakértők szerint a NATO meggyengítése Moszkva célja.4. Volodimir Zelenszkij a mai nap folyamán egyeztetett Orbán Viktorral. A kormányfő közölte, hogy Magyarország támogatja, Ukrajna EU-tagjelölti státuszát.5. Olaf Scholz német kancellár szerint Németország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát fegyverekkel, "amíg szükséges".