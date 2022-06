Megérkezett Ukrajnába a várva várt amerikai csodafegyver

Reznyikov amerikai kollégájának, Lloyd Austinnak köszönte meg a „hatékony eszközöket”.

A nyár forró lesz az orosz megszállók számára. És néhányuknak az utolsó

– írta a miniszter.

A HIMARS olyan rakéta-sorozatvető rendszer (MLRS), amelyet az 1970-es években fejlesztettek ki az amerikai haderő számára.

Az orosz és az ukrán haderő többnyire szovjet gyártmányú Grad sorozatvető-rendszereket használ, a HIMARS ennél jóval fejlettebb rendszer:

nagyobb hatótávolsággal és pontossággal rendelkezik.

Ukrajna régóta kér a Nyugattól MLRS-eket, mert ezekkel nagy hatótávolságból támadhatná az orosz erőket, amelyek a donbaszi folyó harcok során elsősorban szintén a rakéta-sorozatvetőkre támaszkodnak.

Ukrajna 300 ilyen rendszert kért, az Egyesült Államok egyelőre 4-et küldött, de nem zárta ki, hogy továbbiakat is ad Ukrajnának. Szerdán Christine Lambrecht német védelmi miniszter közölte, Németország három ilyen rendszert küld Ukrajnának.

