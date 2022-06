A Putyin-féle Egységes Oroszország párt politikusa szerint az első város, amelyet lebombáznának egy esetleges harmadik világháború esetén, London lenne.

Guruljov elmondta, az első légi hadművelet során megsemmisítik az összes ellenséges műholdat. Ezt követné a nyugati államok rakétavédelmének teljeskörű hatástalanítása.

A harmadik lépés London lebombázása lenne, „biztos nem Varsóé, Párizsé vagy Berliné”.

Kristálytisztán látszik, hogy a világot fenyegető veszély az angolszászoktól származik

– mondta a politikus.

