Egy csaló Kijev polgármesterének adta ki magát, több európai főváros, így Budapest vezetője is beszélt vele

Három európai főváros, Berlin, Bécs és Madrid polgármestere is videóbeszélgetést folytatott Vitalij Klicsko kijevi polgármesterrel, és csak később derült ki, hogy nem is Klicsko volt a vonal végén, hanem egy csaló – írja a német Bild napilap. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szombat este Facebook-oldalán jelezte, ő is beszélt az ál-Klicskóval.

A Bild birtokába került a madridi városvezetés és az ál-Klicsko közötti e-mail-levelezés, amelyből kiderül, hogy a csaló „mayor.kyiv@ukr.net” e-mail-címmel jelentkezett be, miközben a hivatalos ukrán kormányzati címek „gov.ua” végződéssel rendelkeznek. A madridi polgármesteri hivatalban senki nem ellenőrizte, hogy hivatalos e-mail-címről van-e szó.

Az ál-Klicsko a videókonferencián pulóverben és kabátban jelent meg, holott a beszélgetés idején Kijevben 30 Celsius fok volt.

A deepfake módszerrel dolgozó ál-Klicsko egy áprilisi, YouTube-on is elérhető Klicsko-videót használhatott fel.

A csaló a berlini városvezetést arról kérdezte, hogy oroszul, tolmáccsal beszélhet-e.

Klicsko, bár jól beszél oroszul, hivatalos megnyilatkozásaiban az ukrán nyelvet használja. Ráadásul folyékonyan beszél angolul és németül is,

profi bokszolói pályafutása alatt ugyanis évekig Hamburgban élt.

A berlini polgármesterrel való beszélgetés során egyre több lett a gyanús lett, végül Franziska Giffey megszakította a videókonferenciát. A berlini ukrán nagykövetség aztán tudtukra adta: a kijevi polgármester nem folytatott tárgyalást berlini kollégájával.

Később az igazi Klicsko is bejelentkezett, és felhívta a figyelmet, csak a hivatalos csatornákat használják, továbbá megjegyezte, angol és német nyelven nincs szüksége tolmácsra.

A berlini városvezetés pénteken a Twitteren közzétette, minden bizonnyal egy deepfake hamisítványról van szó.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR — Senatskanzlei (Berlin) June 24, 2022

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szombat este Facebook-oldalán tette közzé, hogy őt is felhívta az ál-Klicsko.

„A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester - pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Mivel a videohívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra. Noha a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, a hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezetnél jóval korábban be is fejeztem. Kollégáim kijevi főpolgármesteri hivatallal folytatott egyeztetését követően megerősítésre került, hogy csalás történt” – írta Karácsony Gergely.

Hozzátette: „Minderről hivatalosan tájékoztatom a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, és felkérem a Főpolgármesteri Kabinet Városdiplomáciai Csoportját, hogy az Ukrán Nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal egyeztetett módon tárja fel a professzionális deepfake technológiát használó csalás részleteit.”

Az igazi Vitalij Klicskóval pedig hamarosan videóhívás keretében egyeztetek

– zárta posztját Budapest vezetője.

Március közepén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről készült egy hamis videó, amelyben Ukrajna fegyverletételét jelentette be. A mesterséges intelligenciával készülő deepfake videók a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre jobban hasonlítanak a valóságos videókra, így egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a hamisítványtól.

Címlapkép: John Moore/Getty Images