Hírszerzési jelentés: korruptságáról és brutalitásáról hírhedt parancsnok kerülhetett a legfontosabb orosz harcoló erők élére

A brit védelmi minisztérium szombaton is közzétette hírszerzési jelentését.

A jelentés szerint Ukrajna valószínűleg átrendezi Szeverodonyeck és Liszicsanszk körzetének védelmét, az orosz páncélos egységek ugyanis továbbhatolnak előre a felvonulási terület déli részén.

Június eleje óta

az orosz főparancsnokság nagy valószínűséggel több tábornokot is eltávolított az ukrajnai háborúban betöltött kulcsfontosságú operatív parancsnoki szerepkörökből.

Leválthatták Andrej Szergyukov vezérezredest, a légideszantosok (kéksapkások) vezetőjét, illetve a Déli Katonai Körzet és az egész ukrajnai invázió főparancsnokát, Alekszandr Dvornyikovot.

Dvornyikov helyére Szergej Szurovikin kerülhetett a Déli Katonai Körzet élén, amely továbbra is központi szerepet játszik a donbaszi offenzívában.

Szurovikin pályafutását több mint harminc éven keresztül korrupcióval és brutalitással kapcsolatos vádak kísérték.

Szurovikin korábban a légierőt, illetve a Szíriában harcoló orosz csapatokat is vezette.

A vezetőváltásokról korábban az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt is hírt adott, a brit hírszerzés ezeket most megerősítette.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 22. Tisztogatások az orosz haderőben: új parancsnoka van Putyin rettegett kéksapkás elitalakulatának

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Szurovikin, a szíriai orosz csapatok parancsnoka a Szíriában harcoló orosz katonák kitüntetési ünnepségén a moszkvai Kremlben 2017. december 28-án. (MTI/EPA/Szputnyik pool/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Druzsinyin)