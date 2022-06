Más országokból átirányított orosz kémek veszélyére figyelmeztetnek

Svájc hatóságainak is mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az ukrajnai hadművelet nyomán nyugati országból kiutasított orosz kémek ne tudjanak beszivárogni - közölte az alpesi ország hírszerzése, amely hétfőn tette közzé szokásos éves jelentését.

A svájci szövetségi hírszerzési szolgálat jelentésének megállapításai szerint a nyugati országok tartósan gyengíteni tudnák az orosz kémtevékenységet, ha elejét vennék annak, hogy újakkal cseréljék le a diplomácia álcája alatt tevékenykedő orosz kémeket. Mindez a svájci hírszerzők szerint arra ösztönözné a moszkvai vezetést, hogy más országokba helyezze át ügynökeit.

A hírszerzés hangsúlyozta, hogy akár Svájcba is áthelyezhetik a más országokból kiutasított kémeket, így ennek megakadályozására "teljes mértékben be kell vetni minden rendelkezésre álló eszközt". Ezzel összefüggésben különösen a kémtevékenység gócpontjának nevezett Genfet említették, ahol számos nemzetközi szervezet, köztük az ENSZ egyes szerveinek székhelye is található.

A dokumentum a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte Oroszország Ukrajna ellen indított háborúját, amely - svájci álláspont szerint - lényegében darabokra zúzta az évtizedek óta létező európai biztonsági rendszert.

A svájci hírszerzők úgy vélik, hogy a háború menete "cseppet sem biztató" Vlagyimir Putyin orosz elnök számára, s nem utolsósorban azért, mert szerintük ukránok nemzedékeiben rögzítette azt a gondolatot, hogy Oroszország az ellenségük.

A hírszerzést felügyelő Viola Amherd svájci védelmi miniszter a jelentéshez fűzött előszavában kiemelte, hogy a hagyományosan semleges Svájc válaszul a háborúra "világosan elkötelezte magát a nyugati értékközösség mellett".

Olyan fordulópont tanúi vagyunk, amely alapjaiban megrengette az európai biztonsági keretrendszert, mindörökre megváltoztatva azt

- fűzte hozzá.

A jelentés egyebek között az erőszakos iszlám szélsőségek, kibertámadások, valamint a demokráciák és autokrata rendszerek között egyre megosztottabbá váló világ veszélyeire is figyelmeztet, utóbbira az Egyesült Államok és Kína szembenállását hozva fel példának. A svájci hírszerzés mindemellett felhívta a figyelmet a hagyományos háború és a migráció kockázataira is.

Címlapkép forrása: Getty Images