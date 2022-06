Putyin először hagyja el Oroszországot az invázió kitörése óta – Háborús híreink hétfőn

Vlagyimir Putyin orosz elnök először hagyja el Oroszországot az invázió kezdete óta: ezen a héten Tádzsikisztánba és Türkmenisztánba látogat. Kijevet ismét támadták az oroszok, több rakéta is lakóházakba csapódott. Továbbra is Luhanszk a háború epicentruma: Szeverodonyeck városát szombaton teljesen bevették az oroszok, a következő célpont Liszicsanszk. Ha ezt a települést is elfoglalják, azzal Luhanszk megye egésze orosz kézre kerül.Az elmúlt órák eseményei:1. Putyin először hagyja el Oroszországot, mióta kitört a háború.2. További fegyvereket és szankciókat kér Ukrajna Moszkva ellen.3. Az ukrán parlament azzal vádolta Oroszországot, hogy több mint 500 ezer tonna gabonát lopott el két megszállt régióból.4. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szemlét tartott az Ukrajnában harcoló orosz hadseregcsoportosulásnál.5. A G7-országok vezetői bejelentik az orosz aranyimport tilalmát Moszkva provokálatlan ukrajnai inváziója miatt.