Súlyos támadás ért egy zsúfolt bevásárlóközpontot Ukrajnában, több mint ezren tartózkodhattak benne

A felvételeken látható, hogy az épület teljesen lángokban áll.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-csatornáján azt írta, több mint 1000 ember tartózkodhatott a bevásárlóközpontban a rakétacsapás idején. A tűzoltók próbálják eloltani a tüzet,

az áldozatok számát nem lehet elképzelni

– tette hozzá.

Az elnök megjegyezte, a bevásárlóközpont nem jelentett veszélyt az orosz haderőnek, és nincs stratégiai értéke az oroszok számára.

Vitalij Melickij, a város polgármestere a Facebookon azt írta, a rakéta egy nagyon zsúfolt helyet talált el.

Zelenszkij egy videót is megosztott a lángokban álló épületről:

Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.' “The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine, pic.twitter.com/Pb8IGeAevD