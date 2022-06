Úgy tűnik, valóban új főparancsnoka van az oroszok ukrajnai inváziójának

Zsidko az ukrajnai orosz szárazföldi erők június 26-i ellenőrzése során Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter mellett ült és vele tanácskozott, bár Zsidko névtábláját az orosz védelmi minisztérium feltűnően elmosódottan tüntette fel, és pozícióját hivatalosan nem erősítették meg.

Először május 26-án jött jelentés arról, hogy

Zsidko váltotta fel Alekszandr Dvornyikovot, a Déli Katonai Körzet parancsnokát, aki egyben az egész ukrajnai invázió parancsnoka is volt.

Az ISW először a múlt héten írt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Dvornyikov eltávolítását tervezi túlzott alkoholfogyasztása, illetve amiatt, hogy hiányzik iránta a megfelelő bizalom az orosz erők körében. A jelentés szerint Szergej Szurovikin, a légierő korábbi főparancsnoka válthatta Dvornyikovot a Déli Katonai Körzet élén, Zsidko pedig az ukrajnai invázió koordinálásának feladatát vette át tőle.

A brit hírszerzés szombaton megerősítette, hogy a korruptságáról és brutalitásáról ismert, korábban a szíriai orosz inváziót is vezető Szurovikin került a Déli Katonai Körzet élére.

Az invázió új főparancsnoka, Zsidko az orosz fegyveres erők katonai-politikai igazgatóságának vezetője volt. Zsidko nem vezetett támadó csapatokat, az ő feladata a harci morál és az ideológiai kontroll fenntartása volt az orosz haderőben.

During Shoigu's visit today, he sat next to Deputy Defense Minister Gennady Zhidko. This seems to confirm that he is the commander. Zhidko replaced Andrey Kartapolov (now a Duma MP) as head of the MoD's Main Military-Political Directorate in the fall. 2/ https://t.co/1jvTrnD6y5