Hagytak az oroszok egy kis ajándékot az ukránoknak, miután kivonultak a Kígyó-szigetről

A múlt héten jelentette be az orosz hadvezetés, hogy „jószándékból” feladják a Kígyó-szigetet. A személyi sietve elhagyta a területet, viszont a technikai eszközök egy része hátra maradt, köztük látszólag egy Pancír Sz-1-es légvédelmi rendszer is. Vélhetően azért maradt hátra az eszköz, mert ezek mozgatása a szigetről kockázatos és jelentős mennyiségű erőforrást igénylő művelet lenne.

Russia not only surrendered Snake Island to Ukraine, but also left behind at least one Pantsir-S1 and radar system. Such goodwill. pic.twitter.com/8kVVYR07l3