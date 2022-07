Globál Most először magyar származású Izrael miniszterelnöke

Pénteken lépett hivatalba Jaír Lapid, a Benjamin Netanjahut legyőző koalíció második miniszterelnöke, eddig külügyminisztere. A kormányban már eddig is három magyar származású miniszter volt, most már a miniszterelnök is közülük kerül ki.