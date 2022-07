Ukrán hírszerzés: nagyon megváltozott az oroszok taktikája, ennek egy oka van

Az orosz haderő sokkal nagyobb számban kezdett el nagy hatótávolságú rakétákat használni Ukrajnában, ami azzal magyarázható, hogy új parancsnoka van a „különleges műveleteknek” – véli Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatója, aki az RBC-Ukraine hírlapnak adott interjút.

Budanov szerint az oroszok által „különleges műveletnek” hívott, Ukrajna elleni inváziót most egy légierő-tábornok irányítja, aki pontosan érti a nagy hatótávolságú rakéták és a precíziós csapásmérő eszközök használatának fontosságát.

Budanov arra is kitért, hogy Oroszország pontosan tudja, hova csapódnak majd be a rakétáik, mielőtt kilövik azokat, utalva arra, hogy szerinte teljesen szándékos volt a múlt héten történt, bevásárlóközpont elleni támadás.

A hírszerzési vezető arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország hasonló támadásokat más országok ellen is kivitelez majd, ha most nem sikerül Ukrajnában megállítani. Kitért viszont arra, hogy szerinte Oroszország nem tervez atomfegyvert használni, mert „ez csak felgyorsítja majd Oroszország szétesését.”

Címlapkép: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images