Több hónap után véglegesítették a szerb választás eredményét

A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb mandátumot a szerbiai előrehozott parlamenti választáson a köztársasági választási bizottság keddi hivatalos és végleges eredményei szerint.

Szerbiában április 3-án tartottak előrehozott parlamenti választást, ám a számtalan szabálytalanság miatt egyik szavazóhelyen ötször kellett megismételni a voksolást, így a választási folyamat mindeddig nem tudott lezárulni.

A végleges eredmények alapján a választáson jobbközép SNS-nek a következő időszakban 120 képviselője lesz a 250 fős belgrádi törvényhozásban. Ez 68-cal kevesebb, mint az előző megbízatási időszakban volt, és ezzel a párt elveszítette kétharmados többségét.

A második helyen az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért nevű lista végzett, amelynek így 38 képviselője került be a parlamentbe. A harmadik pedig az eddigi kisebb kormánykoalíciós partner, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lett 31 mandátummal.

A választási bizottság végleges eredményei alapján a parlamentbe bekerült még a Remény koalíció (15 mandátum), a Muszáj koalíció (13 mandátum), valamint a Fogadalomtevők Szerb Pártja és a Dveri Mozgalom (10-10 mandátum).

A szerb pártok mellett öt kisebbségi párt is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy, a horvát kisebbségnek kettő, a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a másiknak pedig három képviselője került be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) öt politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc mandátumot szerzett. A részvételi arány április 3-án 58,6 százalékos volt.

A választás éjszakáján, miután bejelentette győzelmét, Aleksandar Vucic közölte, pártja, a Szerb Haladó Párt a VMSZ-szel szeretne kormányt alakítani. Elnöki eskütételekor a politikus ezt megismételte azzal kiegészítve, hogy azt szeretné, ha az új kormányban komoly helyet kapnának a nemzeti kisebbségek.

Sajtóinformációk szerint az SNS, a VMSZ és a többi kisebbségi párt mellett a kormánykoalícióba ezúttal is bekerül az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt, amely 2012 óta közösen vezeti az országot a Szerb Haladó Párttal.

A választásra vonatkozó jogszabályok értelmében a végleges eredmények kihirdetését követően 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy megalakuljon a parlament, a képviselők eskütétele után pedig 90 nap van arra, hogy a kormány is felálljon.

