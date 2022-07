A csecsen parlament elnöke szerint az iszlám védelmében folytatnak dzsihádot Ukrajnában

Győzni fogunk, nem kétséges

– mondta a csecsen vezető, hozzátéve:

Allahu Akbar!

„Testvéreink az iszlámot védik elsődlegesen és mindenekelőtt, értékeket védenek, a Mindenható nagyságát védik” – mondta Daudov, hozzátéve, Ramzan Ahmadovics Kadirov csecsen elnök

nagy szerepet játszik ebben a dzsihádban.

A csecsen harcosok az invázió kezdete óta fontos szerepet játszanak Moszkva ukrajnai háborújában, Kadirov csecsen elnök Putyin egyik leghűbb szövetségese.

Chechen parliament speaker Magomed Daudov says that first and foremost, Chechen battalions in Ukraine are fighting a jihad to defend Islam. Daudov says that unless Putin stops them, they will keep going until they reach Berlin. pic.twitter.com/OnybnLJzbL