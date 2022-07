Hírszerzési jelentés: itt várható a következő nagy küzdelem az ukrajnai háborúban

A jelentés szerint Oroszország valószínűleg tovább erősíti ellenőrzését Liszicsanszk városa és Luhanszk megye fölött. Északon a keleti és a nyugati haderőcsoport megmaradt és bevethető csapatainak nagy részét az Izjum tengelyre irányította.

Az elmúlt héten az orosz erők valószínűleg további 5 km-t haladtak előre az E40-es főúton Izjumtól, miközben

rendkívül elszánt ukrán ellenállás bontakozott ki velük szemben.

A nyugati és keleti haderőcsoport csapatai most mintegy 16 kilométerre lehetnek a Donyeck megyei Szlovjanszk városától.

Mivel a várost a központi és a déli haderőcsoport is fenyegeti,

reális esély van arra, hogy a Szlovjanszkért vívott küzdelem lesz a Donbaszért folytatott küzdelem következő kulcsfontosságú csatája

– írja a jelentés.

