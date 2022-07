Közeleg a fordulópont: végre megoldódik az ukrajnai háború egyik legnagyobb problémája?

Ukrajna gabonaexportja szempontjából az ország fekete-tengeri kikötői elengedhetetlen fontosságúak, mivel sokkal olcsóbban és nagyobb volumenben lehet így a gabonát a célországokba eljuttatni. Az azovi-tengeri kikötők és Herszon elestével kettő jelentős kikötő maradt ukrán kézen, amely elvileg alkalmas lenne gabonaexportra: Mikolajiv és Odessza. Azonban ezek a kikötők mindezidáig olyan nyomás alatt voltak, hogy nem lehetett a megnyitásukon még csak gondolkozni sem. Az elmúlt napok eseményei talán változást tudtak hozni ebbe a helyzetbe.

A kezdeti veszély és az ukrán reakciók

A háború eleje óta – elég csak a Aleksandr Lukasenka fehérorosz elnök mögött megjelent híres térképre emlékezni –

folyamatosan a levegőben lógott nemcsak egy szárazföldi orosz előretörés a moldáv határ irányában, hanem egy potenciális tenger felőli támadás is ODESSZA ELLEN PARTRASZÁLLÁSSAL, EZÁLTAL TELJESEN ELVÁGVA UKRAJNÁT A TENGERTŐL.

Ennek a fenyegetésnek a fenntartásához fontos volt az orosz szárazföldi, légi és tengeri dominancia, valamint a partraszálláshoz szükséges infrastruktúra. Bár az első napokban elveszítette Ukrajna Herszont, azóta fel tudta tartóztatni az orosz szárazföldi előretörést, illetve sikerült megakadályozni a teljes orosz légifölény kialakulását is.

Ez a két lépés mintegy előfeltételként szolgált a továbbiakhoz. Az oroszok által az első napokban elfoglalt Kígyó-sziget és a Fekete-tengeren jelen lévő orosz hadihajók még így is állandó fenyegetést jelentettek és a potenciális partraszállás esélyét is fenn tudták tartani. A Moszkva rakétás cirkáló elsüllyesztése és a Kígyó-sziget folyamatos bombázása már megtörni látszott ezt a dominanciát és előrevetítette a további ukrán térnyerés lehetőségét is.

Az egyik fontos ukrán védekezési művelet a háború eleje óta a kikötők és környékének elaknásítása volt, ami azonban nemcsak az orosz partraszállást, hanem az ukrán hajók kifutását is megakadályozta egyszerre.

A térségben zajló katonai műveletek akarva-akaratlanul ahhoz vezettek, hogy jelentősen visszazuhant az ukrán mezőgazdasági termékek – első sorban a gabona – tengeri exportja. Ez egyes országokban kialakuló élelmezési válságokhoz vezetett. Egyes politikai vezetők pedig megvádolták az oroszokat, hogy fegyverként használják a gabonát.

Ha az ukránok felszednék a kikötőkben az aknákat a teherhajó forgalom megindítás céljából, akkor egyszerre az orosz katonai hajók számára is megnyitnák az utat. Erre próbált már korábban is rájátszani júniusban Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor felvetette humanitárius célokból a gabonaexport lehetővé tétele kapcsán az ukrán kikötők megnyitásának lehetőségét.

Az ukrán védekezés másik fontos vonala a kezdetek óta a saját fejlesztésű Neptun hajó elleni rakétarendszer, amely lehetővé is tette a Moszkva, az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajójának az elsüllyesztését is.

Az új fejlemények

Az elmúlt napok fejleményei úgy tűnik, új szintre emelték a helyzetet.

Június közepén Joe Biden amerikai elnök ismételten támogatásáról biztosította Ukrajnát, ennek keretében számos egyéb fegyver mellett kettő Harpoon hajó elleni rakétarendszer szállítását is bejelentette. Ebből a rakétarendszerből már májusban Nagy-Britanniától és vélhetően Dániától is kaptak az ukránok.

Az új fegyverrendszerek használatának elsajátítása időbe telik, azonban mostanra feltételezhető, hogy az ukrán erők rendelkeznek kellő mennyiségű képzett személyzettel, hogy kezelni tudják a rendelkezésre álló és hamarosan beérkező Harpoonokat.

A Kígyó-sziget visszaszerzése a napokban az Odessza környéki tengeri rész ellenőrzése szempontjából stratégia jelentőségű, mivel így az oroszok a környéken már csak olyan szintű kontrollal rendelkeznek, amit légi vagy tengeri úton fent tudnak tartani.

A Harpoon és Neptun rakétarendszerek az orosz légierő döntő fölényének hiányában alkalmassá tudják tenni Ukrajnát, hogy érdemben távol tartsa az orosz tengeri egységeket az Odessza és Mikolajev környéki vizektől.

Az ukrán kikötők azonban rossz állapotban vannak és a rendelkezésre álló teherhajók száma és állapota is kérdéses. Ha Ukrajna hajóra is tudná rakni ezen kikötőkben a gabonáját lehetséges, hogy a környező hadiesemények miatt veszélyben lennének ezek a hajók, Ukrajna pedig nem rendelkezik olyan katonai erővel, hogy ezeket a potenciális veszélyforrásokat el tudná hárítani. Eközben Oroszország kitartóan azt állítja, hogy nem támadna meg ukrán kikötőkből kifutó gabonaszállító teherhajókat.

Erős a nyugati és ukrán félelem, hogy az orosz erők adott esetben szándékosan akadályoznák az ukrán tengeri gabonaexportot. Ennek elébe menvén, más országok és szervezetek részvételére van szükség az ukrán fél szerint. A fekete-tengeri partszakasszal rendelkező Románia és Bulgária, valamint a NATO a jelen helyzetben kevésbé tűnnek olyan félnek, amelyek kompromisszumot tudnának kötni Oroszországgal, és garanciát tudnának nyújtani a gabonaszállítás biztonságára. Van azonban még egy jelentős fekete-tengeri partszakasszal rendelkező állam, amely mind kapcsolatok, mind katonai erő mind pedig potenciális szállítókapacitás terén megfelelne a kihívásnak.

Törökország már a háború kitörése óta próbál folyamatosan egyensúlyozni a számára kölcsönösen fontos Ukrajna és Oroszország között. Nagy gesztust tett Ukrajna számára, amikor a napokban első alkalommal lefoglalt egy feltételezhetően ukrán gabonát szállító orosz hajót a Sakarya melletti Karasunál. Ezen túlmenően az ENSZ részvétele a tárgyalásokban újabb garanciaként tud szolgálni az esetleges megállapodás fenntarthatóságát illetően.

Újra lehet nyitni a kikötőket?

Egy új orosz felvetés szerint az Ukrajnától elfoglalt azovi- és fekete-tengeri kikötőkből humanitárius folyosókat nyitnának, feltételezhetően lefoglalt ukrán gabonát szállítanának innen. Ez értelmezhető a tétek emeléseként, mivel

az oroszok kész helyzet elé próbálják állítani a nyugatot azzal, hogy ők indítják meg először hivatalosan az ukrajnai gabona exportját.

Ennek kapcsán nem várható, hogy az ukránok meg tudnák akadályozni a kifutó hajókat, és a nemzetközi közvéleményt is elég erős nyomás alá helyeznék az oroszok, hogy ne akadályozzák meg a nyitást, mert így hivatkozhatnának arra, hogy igazából nem is ők, hanem az exportot akadályozó nyugatiak éheztetik a gabonára váró országokat.

Úgy tűnik, az ukránok az elmúlt időszakban szisztematikusan igyekeztek megtenni mindent, hogy elhárítsák az orosz veszélyt a megmaradt kikötőiktől és ezáltal legyen esélyük újra a Fekete-tengeren keresztül gabonát exportálni. Ehhez lehet, már csak egy olyan egyezségre lenne szükségük, amit az ENSZ mellett Törökország és Oroszország is jóváhagyna. Törökország erősen érintett a sikerben, mivel maga is jelentős mértékben rá van szorulva a gabonára, azonban ugyanez nem mondható el az oroszokról.

Kérdés, tud-e az ENSZ, Ukrajna és Törökország olyat ajánlani Oroszországnak, amellyel érdekeltté tudnák tenni egy ilyen nyitásban; az ukrán kikötők aknamentesítésén túl.

Ha sikerrel járnának a felek és újraindulna az ukrán gabonaexport, akkor nemcsak az ország tudna visszacsatlakozni a nemzetközi gazdaság keringésébe, de számos jelentős gabonaimportőr (például Egyiptom, Törökország és Libanon) számára is jelentős könnyebbséget hozna, ami egyrészről csökkentené a belső feszültségeket, másrész pedig középtávon a potenciális migrációs nyomást az Európai Unión.

Gabonaszállító hajó az odesszai kikötőben. A címlapkép illusztráció: Uriel Sinai/Getty Images