Közösségi finanszírozással vett Bayraktar drónt kapott Ukrajna

A Vanagas nevet kapott drón a lőszerekkel együtt hétfőn érkezett meg a balti országba. A „vanagas” litvánul sólymot jelent.

A közösségi finanszírozási kampányt a litván online műsorszolgáltató, a Laisves TV indította el a múlt hónapban, és mintegy 6 millió eurót gyűjtött össze a drón megvásárlására.

Azonban a drónokat gyártó török Bayrak vállalat, miután megtudta, hogy közösségi finanszírozásból gyűlt össze a pénz,

ingyen adta oda a drónt a litván védelmi minisztériumnak, amely a vásárlást intézte.

Az adományokból 1,5 millió eurót a Bayraktar drón lőszerrel való ellátására fordítottak.

Nem ez az első eset, hogy a Baykar az ukrán fegyveres erők számára adományozta néhány drónját. A múlt hónapban, miután egy ukrán közösségi finanszírozási kampány elegendő pénzt biztosított három drón megvásárlására, a vállalat közölte, hogy ingyenesen odaadja azokat az ukrán haderőnek.

A Bayraktar TB2 drón kulcsszerepet játszott Ukrajna Oroszország elleni védelmében. Az országnak a háború február 24-i kezdete előtt mintegy 20 darab pilóta nélküli légi járműve volt, de Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter június 28-án azt mondta, hogy hivatalának az invázió kezdete óta akár 50 drónt is sikerült beszereznie, és még több tucat drón szeretnének rendelni.

