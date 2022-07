Ilyen az, amikor az oroszok tényleg megszereznek egy amerikai katonai járművet

Az oroszok zsákmányoltak egy amerikai Humvee 4x4-est valahol a Donbaszban. Fel is festették rá kötelező jelleggel a „Z” jelképet, ami azt jelenti, hogy viszik is vissza a frontra harcolni a katonai járművet. Érdekesség, hogy a Humvee még az Egyesült Államok haderejének álcafestését viseli, vagyis a terepjáró jó eséllyel a február 24-ei orosz invázió után érkezett az ukrán frontra.

Pár órája felszámoltak az oroszok egy ukrán tüzérségi állást is, melyet egy amerikai M777-es löveggel használtak az ukrán tüzérek. Az esemény után az RT számos fotót és egy videót is közölt az ukránok által hátrahagyott 155 milliméteres tüzérségi lőszerekről.

The Russian military destroyed AFU positions near Seversk, the Ukrainians reportedly lost a few M777 howitzers & left behind a bunch of 155mm shells. pic.twitter.com/yudKUupAVv