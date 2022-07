Tagadják az ukránok, hogy az oroszok kilőtték a HIMARS-eket

Ukrajna katonai vezérkara hivatalos közleményben tagadta az orosz védelmi minisztérium azon állítását, mely szerint tegnap kilőttek két amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt - számol be a Kyiv Independent.

Az orosz védelmi minisztérium tegnap számolt be az amerikai rakétarendszerek megsemmisítéséről, az erről bemutatott bizonyíték viszont igencsak gyenge lábakon állt:

Az ukrán katonai vezérkar most azt állítja, hogy az orosz védelmi minisztérium közleménye „hamis propaganda” és hogy a rakétarendszerek „működnek és folyamatosan támadják” a stratégiai fontosságú orosz objektumokat.

Az M142 HIMARS a világ egyik legmodernebb rakéta-sorozatvetője, eddig 8 darabot szállított le Washington az ukrán fegyveres erőknek, illetve bejelentették, hogy 4 újabb HIMARS megy majd hamarosan Ukrajnába.

Címlapkép: Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images