Jelentett a hírszerzés: nagyobb támadásra készülnek az oroszok, meg is van a célpont

Ma is kiadta jelentését a brit védelmi minisztérium. Azt írják, hogy Oroszország Sziverszk irányába tervez egy nagyobb támadást végrehajtani.

A jelentésben az alábbiakról írtak:

Oroszország valószínűleg felszereléseket halmoz fel a fronton Sziverszk irányába, amely megközelítőleg 8 kilométerré van nyugatra a jelenlegi frontvonaltól. Az orosz erők valószínűleg megálltak, hogy feltöltsék őket mielőtt Donyecben új offenzívába kezdenek.

Az ukrán erők kitartóan haladnak előre délnyugaton, Herszon környékén.

Valós esélye van, hogy Oroszország közvetlen taktikai célja Sziverszk, majd pedig a Szlovjanszk-Kramatorszk régió.

Kramatorszk július 7-én. Címlapkép: Wojciech Grzedzinski/ for The Washington Post via Getty Images