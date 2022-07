Háborús hírek: tüzérségi napot tartottak az oroszok, nagyköveteket mentett fel az ukrán elnök

Portfolio 2022. július 09. 21:37

A brit katonai hírszerzés szerint Oroszország tartalékos erőket vonultat fel az ország minden részéből, és Ukrajna közelében gyűjti össze őket a jövőbeni támadó műveletekhez. Több kelet-ukrajnai várost is tüzérségi támadás alá vett az orosz hadsereg, az USA eközben újabb 368 millió dolláros támogatást jelentette be Ukrajna számára. Szijjártó Péter szerint egyhamar nem lesz vége a háborúnak, Zelenszkij több nagykövetet visszahívott, köztük a budapestit is, Ukrajna használaton kívüli kikötőket nyit újra. Szombati háborús híreink egy helyen.