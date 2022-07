Fellángolt a vírus, újabb korlátozások Kína-szerte

Kína újabb koronavírus-hullámtól tart, így a városok országszerte újból korlátozásokat vezetnek be, mivel a hatóságok igyekeznek a nyugaton uralkodóvá vált, fertőzőbb omikron változatot visszaszorítani.

Makaó, ahol az eddigi legsúlyosabb Covid-19 járvány tört ki, szombaton bejelentette, hogy hétfőtől egy héten át zárva tart minden nem létfontosságú üzletet, beleértve a kaszinókat is.

A japán Nomura befektetési bank múlt héten közzétett adatai szerint jelenleg tizenegy kínai városban van teljes vagy részleges zárlat, amely 114,8 millió embert, vagyis a lakosság 8,1 százalékát érinti.

Elemzők szerint a járványkitörések, tömeges tesztelések, lezárások és lazítások ciklusa folytatódni fog Hszi Csin-ping elnök szigorú, zéró-Covid politikája alatt, bár a Goldman Sachs elemzése szerint a hatóságok igyekeznek célzottabb intézkedéseket, például rövidebb karanténokat és korlátozott lezárásokat bevezetni.

A makaói Casino Lisboa kaszinót, amely a néhai Stanley Ho szerencsejáték-mágnás SJM Holdings vállalatának tulajdonában van, kedden ideiglenesen lezárták, és 500 embert ragadt bent, miután 13 esetből vírusos esettel hozták összefüggésbe. A szállodákat, köztük a Melco Grand Hyatt és a Sands China Sheraton szállodáját karanténlétesítménnyé alakították át.

A korlátozások váltakozása továbbra is terheli a kínai gazdaságot. A Nemzeti Statisztikai Hivatal szombaton közzétett adatai szerint a fogyasztói árak júniusban a magasabb energia- és sertéshúsárak miatt 2,5 százalékra emelkedtek éves szinten, szemben a májusi 2,1 százalékkal. A gyári árak növekedése lehűlt, júniusban 6,1 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami 15 hónapja a leglassabb ütem.

Sanghaj, Kína pénzügyi központja szintén küzd a koronavírusos esetek visszaszorításával, alig néhány héttel a két hónapos lezárást követő újranyitás után. A helyi hatóságok tömeges tesztelési kampányt rendeltek el, miután egy több mint 70 esetből álló csoportos megbetegedést azonosítottak egy karaoke bárhoz kapcsolódóan.

A hatóságok kockázati szinteket jelöltek ki a körzetekhez, sőt utcákhoz is, hogy célzott karanténokat vezessenek be a lakótelepeken, és megkíméljék a város 26 millió lakosának nagy részét. Szombaton mindössze egy új esetet jelentettek a lezáráson kívül, míg a már karanténban lévő emberek közül 59 esetről számoltak be.

A feszültség mindazonáltal továbbra is nagy. Egy neve elhallgatását kérő sanghaji lakos a Financial Timesnak elmondta, hogy "csalódottságot" és "frusztrációt" érzett a korlátozások visszatérése miatt. A lakos, aki egy nemzetközi vállalatnál dolgozik, márciusban és áprilisban is elszenvedte a lezárást.

Én személy szerint azt feltételezem, hogy ez lesz az "új normális

- mondta.

Peking kénytelen volt visszavonni a nyilvános helyekre vonatkozó oltási előírást, miután a közvélemény ellenkezése miatt a tisztviselők kevesebb mint két nappal a múlt heti bejelentés után elvetették a szabályt.

Az állami média szerint Kína 1,4 milliárd lakosának közel 90 százaléka kapott két oltásadagot, de az idősek körében ez az arány jóval alacsonyabb. Az inaktivált vírusos technológiát alkalmazó hazai vakcinák kevésbé hatékonyak, mint az olyan cégek által gyártott mRNS oltások, mint a BioNTech/Pfizer és a Moderna. A kínai hatóságok nem engedélyezték a külföldi mRNS-vakcinákat, és a hazai mRNS-jelöltek még kísérleti szakaszban vannak.

Eközben Hongkong a fertőzések heteken belüli megduplázódására figyelmeztetett, miután csütörtökön több mint 3000 új esetet regisztráltak, ami április óta a legmagasabb napi adat.

Az esetszámok emelkedése akkor jött, amikor a helyi hatóságok közölték, hogy fontolóra vették a kínai belfölddel közös határ újbóli megnyitását és az érkezőkre vonatkozó kötelező karantén lerövidítését. Hongkong ezen a héten megszüntette a vitatott repülési tilalmi mechanizmust is, amelynek keretében idén 100 járatot töröltek.

Ázsia más részein az esetszámok az utóbbi időben látott legmagasabb szintekre emelkedett, miután az országok a turizmus ösztönzése és a helyi gazdaságok fellendítése érdekében enyhítettek a beutazási korlátozásokon.

Indonézia csütörtökön több mint 2800 esetet jelentett, ami több mint három hónapja a legmagasabb szám. A kormány közölte, hogy megköveteli a turistáktól, hogy be legyenek oltva.

Szingapúr, ahová a regionális rivális Hongkongból érkeznek a külföldiek, kedden több mint 12 000 megbetegedést jelentett, de a városállam hatóságai szerint nem valószínűek az új intézkedések.

Címlapkép: Getty Images