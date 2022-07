Putyin minden ukránt keblére ölelne, megszólalt az ukrán külügyminiszter

Az ukrán állampolgároknak nincs szükségük Putyin állampolgárságára, és az erőszakos rákényszerítési kísérletek kudarcra vannak ítélve - szögezte le Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn

A tárcavezető arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn rendeletben kiterjesztette az orosz állampolgárság könnyített megszerzésének lehetőségét Ukrajna minden lakójára.

"Ennek a rendeletnek nincs jelentősége, csak Putyin ragadozó étvágyáról tanúskodik. Meggyőződésem, hogy az ukrán fegyveres erők a partnerek megfelelő támogatásával véget vetnek ezeknek a törekvéseknek" - fogalmazott Kuleba a külügyminisztérium által a tárca honlapján nyilvánosságra hozott közleményben. Hangsúlyozta, hogy most ezért is kiemelten fontos az Ukrajnának nyújtott segítség megerősítése. "Arra buzdítom partnereinket, hogy adjanak kemény választ Putyin új útlevél-fantáziáira: sürgősen lássák el Ukrajnát nehézfegyverekkel, és vezessenek be még több gazdasági szankciót Oroszországgal szemben" - fűzte hozzá.

A külügyminisztérium közölte, hogy az ukrán állampolgárok orosz útlevéllel történő ellátása jogilag semmis, és nem jár jogi következményekkel Ukrajnára nézve. A tárca szerint Oroszország az orosz állampolgárság könnyített megszerzését arra használja, hogy "szorosra húzza a hurkot az ideiglenesen megszállt ukrán területek lakóinak nyakán, és arra kényszeríti őket, hogy részt vegyenek a megszálló hatóságok és az orosz hódító hadsereg bűnöző tevékenységében".

A címlapkép illusztráció. Forrás: Getty Images