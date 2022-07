Szerte Ukrajnában szólnak az orosz ágyúk

Ukrajna több városát is orosz rakéta- és tüzérségi támadás ért, így a második legnagyobb várost, Harkivot, illetve a dél-ukrajnai Mikolajivet. A Donyeck megyei Csasziv Jar elleni támadás civil áldozatainak száma időközben 20-ra emelkedett.

Három ember meghalt, 31 megsebesült hétfőn az északkelet-ukrajnai Harkiv városát ért orosz bombázásokban – írja a Reuters.

Ukrajna második legnagyobb városának polgármestere szerint a lövések a polgári infrastruktúrát érték, olyan épületeket, amelyeknek semmi katonai jelentőségük nincs. Több lövedék magánházak udvarán csapódott be, autók és garázsok is megsemmisültek. A sebesültek között egy 4 éves gyermek is van.

A délnyugat-ukrajnai Mikolajiv városát is orosz ágyútűz érte hétfőn, kilencen megsérültek – írja a CNN. Egy helyi vezető szerint már 317-en fekszenek a kórházakban, akiket az orosz lövések sebesítettek meg.

Eközben 20-ra emelkedett a Donyeck megyei Csasziv Jarban egy lakóépületet ért orosz rakétatámadásban elhunytak száma – írja a The Guardian. További 8 sérültről tudni. A rakéta egy ötszintes épületet talált el, a romok alatt tovább folytatódik a túlélők utáni keresés.

FRISSÍTÉS! Időközben 24-re emelkedett a Csasziv Jarban elhunytak száma – írja a The Guardian.

