Gigantikus robbanás, mélyen a frontvonal mögött – Újra lecsapott az oroszokra az amerikai HIMARS-rendszer

Felrobbant egy lőszerraktár Nova Kahovában. A Dnyeper menti kisvárost az orosz haderő az invázió első hónapjai óta tartja megszállva, a település légvonalban körülbelül 40 kilométerre található Herszon várostól.

Another spectacular video from the Ukrainian HIMARS strike on a Russian weapons depot in Nova Kakhovka earlier tonight. pic.twitter.com/h1jIKdKriW

Orosz, oroszpárti források szerint valójában nem egy lőszerraktár, hanem egy salétromtároló robbant fel, a támadásnak ráadásul civil áldozatai is vannak. Nova Kahovában még ma reggel is láthatók voltak a lángok.

RIA Novosti publishes the consequences of the night strike of the Armed Forces of Ukraine on Nova Kakhovka.Burning continues in the saltpeter warehouse, many infrastructure facilities are destroyed or damaged. pic.twitter.com/G8rG265iu0