Vadi új egyenruhákat villantottak a tálib rendőrök

A tálibok egyik első dolga volt a hatalomátvétel után, hogy feloszlatták az Amerika-lojális Afgán Nemzeti Rendőrséget, helyettük a rendvédelmi feladatokat fegyveres tálib milíciák, illetve az iszlamista haderő vette át. A tálib vezetés most újra alapította a rendőrséget, és új egyenruhákat is kaptak a rendvédelmi dolgozók.

A tálib hatalomátvétel igazából nem sokat változtatott az afgán haderő egyenruhaviselési szabályzatain, illetve az egyenruhák, gyakorlók mintázatán – a katonák szinte egy az egyben vitték tovább az Egyesült Államok által korábban leszállított egyenruhákat, csak az országjelzőket cserélték ki a tálibok fehér zászlajára.

A rendőrség feladatát, vagyis a városi területek, vidéki infrastrukturális hálózatok biztosítását viszont átvették a különféle tálib milíciák. Ezeket most a kabuli vezetés összefogja ismét egy rendőri szervezet ernyője alá, illetve adnak nekik új egyenruhát is. Érdemes arról is szót ejteni, hogy a rendőrakadémiák működését már régebb óta átszervezte és újraindította a tálib vezetés, ők viszont még a régi egyenruhát viselték.

Az új egyenruha az SCMP beszámolója szerint szinte teljesen olyan lesz, mint az Amerika párti Afgán Nemzeti Rendőrség egyenruhája, csak egy árnyalattal sötétebb lesz a színezése és ez is megkapja a tálibok uralmát jelző felvarrókat.

Senkinek nem lesz szabad köznapi ruhát, illetve az előző egyenruhát használnia a bazár területén

– mondta Kandahár tálib kormányzója a hongkongi hírcsatornának.

A haderő egyenruhái továbbra sem változnak: viszik tovább az Egyesült Államok által, az Afgán Nemzeti Hadseregnek leszállított M81 Woodland és Desert, illetve HyperStealth Afghan Spec4ce Forest mintákat – tálib felvarrókkal. Nem mellesleg érdemes megjegyezni azt is, hogy a tálibok még egyes Amerika által hátrahagyott haditechnikai eszközök festését sem változtatták meg – néhány hete egy földrengéshez a még mindig Afgán Nemzeti Hadsereg felségjelét viselő Mi-8-as helikopterekkel vonultak ki.

A címlapképen még a régi egyenruha, de már tálib zászlók láthatók. Fotó: Bilal Guler/Anadolu Agency via Getty Images